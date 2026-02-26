UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Möglichkeit, dass ein im Vorjahresvergleich beschleunigtes Wachstum im zweiten Halbjahr zum nötigen Kurstreiber für die Aktie werden könnte. Die Umsatzprognose von 78 Milliarden US-Dollar habe so gut wie alle Schätzungen in den Schatten gestellt, von denen er vor den Resultaten gehört habe. Die Nachfrageprognose klinge außerdem so optimistisch wie nie zuvor./rob/tih/jha/
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,66 % und einem Kurs von 158,0EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.
