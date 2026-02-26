UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Möglichkeit, dass ein im Vorjahresvergleich beschleunigtes Wachstum im zweiten Halbjahr zum nötigen Kurstreiber für die Aktie werden könnte. Die Umsatzprognose von 78 Milliarden US-Dollar habe so gut wie alle Schätzungen in den Schatten gestellt, von denen er vor den Resultaten gehört habe. Die Nachfrageprognose klinge außerdem so optimistisch wie nie zuvor./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,66 % und einem Kurs von 158,0EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00 $ , was eine Steigerung von +27,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer