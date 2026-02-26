UBS stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe Ergebnisse veröffentlicht, die im Großen und Ganzen mit seinen Recherchen übereinstimmten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob eine starke Nachfrage nach dem KI-Tool Agentforce hervor, sah aber verhaltenes Wachstum im übrigen Kernportfolio. Das Umsatzwachstum enttäusche./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 166,1EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

