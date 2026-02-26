    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    POLITIK/Umfrage

    Grüne in Baden-Württemberg fast gleichauf mit CDU

    STUTTGART (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Landtagswahl sind die Grünen in Baden-Württemberg einer Umfrage zufolge bis auf einen Prozentpunkt an die CDU herangerückt. In der repräsentativen Vorwahlumfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag der ARD liegen die Grünen bei 27 Prozent und damit nur noch ganz knapp hinter der CDU mit 28 Prozent.

    Damit haben die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir in den vergangenen Wochen deutlich in der Wählergunst zulegt - und das Rennen um den Ministerpräsidenten-Posten ist so offen wie nie. Bei der letzten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und "Stuttgarter Zeitung" Ende Januar waren die Grünen noch bei 23 Prozent gelandet und damit sechs Prozentpunkte hinter der CDU, die auf 29 Prozent kam. Im Oktober hatte der Abstand sogar noch bei neun Prozentpunkten gelegen. Gewählt wird am 8. März.

    Für die repräsentative Umfrage wurden 1.530 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg zwischen dem 23. und 25. Februar befragt. Die Fehlertoleranz liegt zwischen zwei und drei Prozentpunkten. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten./dna/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
