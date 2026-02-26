Baustoffkonzern Saint Gobain etwas weniger Umsatz - Dividende steigt

Unter dem Strich ergab sich 2025 ein Gewinnanstieg um 1,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Hier hatten Experten im Schnitt etwas mehr erwartet. Die Dividende soll um zehn Cent auf 2,30 Euro je Aktie steigen.

Für 2026 erwartet der Konzern eine Ebitda-Marge von mehr als 15 Prozent./jha/he

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 85,60 auf Tradegate (26. Februar 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 42,07 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+64,67 % bedeutet.