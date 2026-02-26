ATOSS Software - Aktie geht steil - 26.02.2026

Die ATOSS Software Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,80 % auf 88,45€ zulegen. Das sind +4,85 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ATOSS Software Aktie. Nach einem Plus von +3,21 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 88,45€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Der Kurs der ATOSS Software Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -23,28 %.

Allein seit letzter Woche ist die ATOSS Software Aktie damit um +7,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ATOSS Software -25,48 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,90 % 1 Monat -16,23 % 3 Monate -23,28 % 1 Jahr -27,50 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street unter Druck: Während DAX & Co. zulegen, geraten Dow Jones und S&P 500 ins Minus – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.

Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im TecDAX.

Das jüngste Dreijahrestief verleitet Anleger von Atoss Software neuerdings zum Zugreifen. Den Anstoß dazu gab der Vorstandschef und Firmengründer Andreas Obereder, der zuletzt im großen Stil Aktien des eigenen Unternehmens gekauft hat. Am Mittwoch …

So schlagen sich die Wettbewerber von ATOSS Software

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. SAP notiert im Plus, mit +2,62 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +4,31 %.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.