Deutsche Boerse Aktie gut behauptet +3,20 % - 26.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Boerse Aktie. Mit einer Performance von +3,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Boerse Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 225,80€, mit einem Plus von +3,20 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Obwohl sich die Deutsche Boerse Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,17 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Boerse um +0,94 % gewonnen.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,29 % 1 Monat +5,56 % 3 Monate -1,17 % 1 Jahr -10,88 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,85 Mrd. € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street unter Druck: Während DAX & Co. zulegen, geraten Dow Jones und S&P 500 ins Minus – mit teils kräftigen Ausschlägen bei Einzelwerten.

Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im DAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,47 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +0,36 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +1,27 %. Euronext legt um +2,94 % zu

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.