    Alzchem Group - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,07 % - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die Alzchem Group Aktie, bisher, um -4,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

    Alzchem Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Alzchem Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,71 %, geht es heute bei der Alzchem Group Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alzchem Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,07 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um +3,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alzchem Group +2,06 % gewonnen.

    Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,26 %
    1 Monat +2,20 %
    3 Monate +22,07 %
    1 Jahr +110,37 %

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. € wert.

    Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alzchem Group

    -4,07 %
    +3,26 %
    +2,20 %
    +22,07 %
    +110,37 %
    +750,54 %
    +543,09 %
    +203,80 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
