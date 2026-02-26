    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUranium Energy AktievorwärtsNachrichten zu Uranium Energy

    Uranium Energy Aktie weiter auf Talfahrt - 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Uranium Energy Aktie bisher Verluste von -5,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Uranium Energy Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Uranium Energy Corp ist ein führendes Unternehmen im Uransektor, das durch innovative Technologien und strategische Standorte eine starke Marktposition einnimmt.

    Uranium Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.02.2026

    Die Uranium Energy Aktie ist bisher um -5,47 % auf 12,520 gefallen. Das sind -0,724  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Uranium Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,520, mit einem Minus von -5,47 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl die Uranium Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,67 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,24 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Uranium Energy um +28,87 % gewonnen.

    Uranium Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,72 %
    1 Monat -16,24 %
    3 Monate +28,67 %
    1 Jahr +157,73 %

    Informationen zur Uranium Energy Aktie

    Es gibt 483 Mio. Uranium Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,08 Mrd. € wert.

    Vom Rohstoff zum strategischen Asset!


    Im Spannungsfeld zwischen struktureller Atomkraft-Nachfrage und dem Hunger von Investmentfonds, erlebt der Uranpreis eine kräftige Dynamik.

    Uranium Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Uranium Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uranium Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Uranium Energy

    -4,92 %
    -8,72 %
    -16,24 %
    +28,67 %
    +157,73 %
    +296,57 %
    +634,56 %
    +1.568,99 %
    +559,27 %
    ISIN:US9168961038WKN:A0JDRR



