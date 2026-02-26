Deutlicher Kurssprung bei der CK Hutchison Holdings Aktie - 26.02.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,78 % bei CK Hutchison Holdings.

Die CK Hutchison Holdings Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,11 % auf 7,0700€ zulegen. Das sind +0,3440 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CK Hutchison Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,0700€, mit einem Plus von +5,11 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die CK Hutchison Holdings Aktie damit um +3,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CK Hutchison Holdings +18,42 % gewonnen.

CK Hutchison Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,30 % 1 Monat -0,03 % 3 Monate +14,78 % 1 Jahr +44,74 %

Informationen zur CK Hutchison Holdings Aktie

Es gibt 4 Mrd. CK Hutchison Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,08 Mrd. € wert.

CK Hutchison Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CK Hutchison Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CK Hutchison Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.