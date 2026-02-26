IonQ Aktie mit starker Tagesperformance - 26.02.2026

Die IonQ Aktie notiert aktuell bei 34,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +19,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IonQ Aktie. Nach einem Plus von +5,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,00€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

IonQ revolutioniert mit ionenbasierten Quantencomputern die Rechenleistung, bietet Cloud-Dienste an und konkurriert mit IBM und Google. Ihre Technologie verspricht höhere Präzision und Skalierbarkeit.

Obwohl sich die IonQ Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,87 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die IonQ Aktie damit um +22,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IonQ eine negative Entwicklung von -16,84 % erlebt.

IonQ Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,65 % 1 Monat -18,50 % 3 Monate -20,87 % 1 Jahr -48,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur IonQ Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung der IonQ-Aktie. Diskussionsthemen: Bewertung (Kurs rund 33 USD, Zielband 35–100 USD, Durchschnitt ca. 73 USD) und Wachstumsperspektiven. Treiber sind SkyWater-Übernahme, SHIELD-Verträge sowie starkes Umsatzwachstum 2025/26; Analysten überwiegend Buy/Outperform, aber hohe Unsicherheit. Short-Quote ca. 23%, liquide Mittel ca. 3,3 Mrd USD.

Informationen zur IonQ Aktie

Es gibt 359 Mio. IonQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,36 Mrd. € wert.

IonQ (NYSE: IONQ), the leading quantum platform company, today announced that it has successfully deployed the technology powering the Romanian National Quantum Communication Infrastructure (RoNaQCI). This initiative represents one of the largest …

