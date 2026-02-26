    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIonQ AktievorwärtsNachrichten zu IonQ

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    IonQ Aktie mit starker Tagesperformance - 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die IonQ Aktie bisher um +19,30 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IonQ Aktie.

    Besonders beachtet! - IonQ Aktie mit starker Tagesperformance - 26.02.2026
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    IonQ revolutioniert mit ionenbasierten Quantencomputern die Rechenleistung, bietet Cloud-Dienste an und konkurriert mit IBM und Google. Ihre Technologie verspricht höhere Präzision und Skalierbarkeit.

    IonQ Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Die IonQ Aktie notiert aktuell bei 34,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +19,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,50  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IonQ Aktie. Nach einem Plus von +5,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 34,00. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die IonQ Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,87 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die IonQ Aktie damit um +22,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IonQ eine negative Entwicklung von -16,84 % erlebt.

    IonQ Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,65 %
    1 Monat -18,50 %
    3 Monate -20,87 %
    1 Jahr -48,54 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur IonQ Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung der IonQ-Aktie. Diskussionsthemen: Bewertung (Kurs rund 33 USD, Zielband 35–100 USD, Durchschnitt ca. 73 USD) und Wachstumsperspektiven. Treiber sind SkyWater-Übernahme, SHIELD-Verträge sowie starkes Umsatzwachstum 2025/26; Analysten überwiegend Buy/Outperform, aber hohe Unsicherheit. Short-Quote ca. 23%, liquide Mittel ca. 3,3 Mrd USD.

    Zur IonQ Diskussion

    Informationen zur IonQ Aktie

    Es gibt 359 Mio. IonQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,36 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, Sezzle & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Rolls-Royce: Prognose rauf | Allianz: Dividende erhöht | Telekom & Nvidia


    Die Zahlen von Nvidia lösen keine Jubelstürme aus. Zwar hat der KI-König die Erwartungen deutlich geschlagen, aber das wird mittlerweile erwartet. Die Begeisterung der Anleger hält sich daher in Grenzen. Ein Warnsignal?

    IonQ Delivers One of the Largest Operational Quantum Key Distribution Networks in Europe


    IonQ (NYSE: IONQ), the leading quantum platform company, today announced that it has successfully deployed the technology powering the Romanian National Quantum Communication Infrastructure (RoNaQCI). This initiative represents one of the largest …

    IonQ Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IonQ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IonQ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IonQ

    +21,05 %
    +22,65 %
    -18,50 %
    -20,87 %
    -39,47 %
    ISIN:US46222L1089WKN:A3C4QT



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! IonQ Aktie mit starker Tagesperformance - 26.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die IonQ Aktie bisher um +19,30 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IonQ Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     