Opera Aktie weiter aufwärts - +20,60 % - 26.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Opera Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +20,60 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Opera Aktie. Nach einem Plus von +0,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 12,760€, mit einem Plus von +20,60 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Opera positioniert sich als innovativer Browseranbieter mit Fokus auf Geschwindigkeit, Sicherheit und datensparende Technologien, insbesondere in Schwellenmärkten.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Opera in den letzten drei Monaten Verluste von -8,02 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opera Aktie damit um +24,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Opera +3,49 % gewonnen.

Opera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +24,43 % 1 Monat +14,79 % 3 Monate -8,02 % 1 Jahr -37,69 %

Informationen zur Opera Aktie

Es gibt 90 Mio. Opera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Opera

Baidu, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,12 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,21 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,07 %. Nebius Group Registered (A) verliert -3,89 % Tencent notiert im Minus, mit -2,54 %.

Opera Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.