    Novavax Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die Novavax Aktie, bisher, um +18,23 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Novavax Aktie.

    Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpa

    Novavax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat, insbesondere gegen COVID-19. Ihr Hauptprodukt, Nuvaxovid, basiert auf einer innovativen Nanopartikel-Technologie. Im Wettbewerb mit Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson positioniert sich Novavax durch seine proteinbasierten Impfstoffe als einzigartig im Markt.

    Novavax Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novavax Aktie. Mit einer Performance von +18,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Novavax Aktie. Nach einem Plus von +0,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,5480, mit einem Plus von +18,23 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Novavax Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +72,71 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Novavax Aktie damit um +38,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,67 %. Im Jahr 2026 gab es für Novavax bisher ein Plus von +80,28 %.

    Novavax Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +38,29 %
    1 Monat +30,67 %
    3 Monate +72,71 %
    1 Jahr +48,61 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung, Bewertung und technische Fundamentaldaten von Novavax. Neueste Beiträge sehen einen positiven Impuls durch Reuters/TradingView-Meldungen: höherer 2026-Umsatzausblick dank Vaccine-Deals und zunehmende Profitabilität, während Skepsis bleibt, ob Gewinne erst 2027/28 nachhaltig wachsen. Short-Interest ist hoch (ca. 36% des Free Float, ~15,9 Tage Cover). Eine Pfizer-Partnerschaft wird als möglicher Katalysator gesehen, ist aber kein Garant.

    Informationen zur Novavax Aktie

    Es gibt 162 Mio. Novavax Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. € wert.

    Ob die Novavax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novavax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novavax

    +20,25 %
    +38,29 %
    +30,67 %
    +72,71 %
    +48,61 %
    -4,43 %
    -95,40 %
    -90,30 %
    -95,10 %
    ISIN:US6700024010WKN:A2PKMZ



