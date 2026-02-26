Novavax Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 26.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novavax Aktie. Mit einer Performance von +18,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Novavax Aktie. Nach einem Plus von +0,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,5480€, mit einem Plus von +18,23 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Novavax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat, insbesondere gegen COVID-19. Ihr Hauptprodukt, Nuvaxovid, basiert auf einer innovativen Nanopartikel-Technologie. Im Wettbewerb mit Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson positioniert sich Novavax durch seine proteinbasierten Impfstoffe als einzigartig im Markt.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Novavax Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +72,71 %.

Allein seit letzter Woche ist die Novavax Aktie damit um +38,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,67 %. Im Jahr 2026 gab es für Novavax bisher ein Plus von +80,28 %.

Novavax Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +38,29 % 1 Monat +30,67 % 3 Monate +72,71 % 1 Jahr +48,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novavax Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung, Bewertung und technische Fundamentaldaten von Novavax. Neueste Beiträge sehen einen positiven Impuls durch Reuters/TradingView-Meldungen: höherer 2026-Umsatzausblick dank Vaccine-Deals und zunehmende Profitabilität, während Skepsis bleibt, ob Gewinne erst 2027/28 nachhaltig wachsen. Short-Interest ist hoch (ca. 36% des Free Float, ~15,9 Tage Cover). Eine Pfizer-Partnerschaft wird als möglicher Katalysator gesehen, ist aber kein Garant.

Informationen zur Novavax Aktie

Es gibt 162 Mio. Novavax Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. € wert.

Novavax Aktie jetzt kaufen?

