Besonders beachtet!
National Atomic Company Kazatomprom Aktie unter Verkaufsdruck - 26.02.2026
Am heutigen Handelstag muss die National Atomic Company Kazatomprom Aktie bisher Verluste von -2,63 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der National Atomic Company Kazatomprom Aktie.
Kazatomprom ist ein zentraler Akteur im globalen Uranmarkt, bekannt für seine effiziente und umweltfreundliche Produktion.
National Atomic Company Kazatomprom Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die National Atomic Company Kazatomprom Aktie. Mit einer Performance von -2,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,64 %, geht es heute bei der National Atomic Company Kazatomprom Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Obwohl die National Atomic Company Kazatomprom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +51,45 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die National Atomic Company Kazatomprom Aktie damit um +1,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von National Atomic Company Kazatomprom +50,16 % gewonnen.
National Atomic Company Kazatomprom Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,59 %
|1 Monat
|+12,44 %
|3 Monate
|+51,45 %
|1 Jahr
|+98,31 %
Informationen zur National Atomic Company Kazatomprom Aktie
Es gibt 259 Mio. National Atomic Company Kazatomprom Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,26 Mrd. € wert.
National Atomic Company Kazatomprom Aktie jetzt kaufen?
Ob die National Atomic Company Kazatomprom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur National Atomic Company Kazatomprom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.