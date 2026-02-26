National Atomic Company Kazatomprom Aktie unter Verkaufsdruck - 26.02.2026

Kazatomprom ist ein zentraler Akteur im globalen Uranmarkt, bekannt für seine effiziente und umweltfreundliche Produktion.

National Atomic Company Kazatomprom Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die National Atomic Company Kazatomprom Aktie. Mit einer Performance von -2,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,64 %, geht es heute bei der National Atomic Company Kazatomprom Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Obwohl die National Atomic Company Kazatomprom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +51,45 %.