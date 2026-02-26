Coinbase - Aktie unter Druck - 26.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Mit einer Performance von -3,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,22 %, geht es heute bei der Coinbase Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Coinbase insgesamt ein Minus von -29,99 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +12,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,38 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Coinbase einen Rückgang von -20,70 %.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,44 % 1 Monat -13,38 % 3 Monate -29,99 % 1 Jahr -24,72 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 228 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,55 Mrd. € wert.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.