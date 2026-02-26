Baidu Aktie leidet unter Verkäufen - 26.02.2026

Mit einer Performance von -7,12 % musste die Baidu Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Baidu Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,12 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Baidu ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und KI-Technologien spezialisiert hat. Es bietet die Baidu-Suchmaschine, KI-gestützte Sprachassistenten, Cloud-Dienste und autonome Fahrtechnologien an. Als Marktführer in der Internetsuche in China konkurriert es mit Alibaba, Tencent und Google. Baidus Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittlichen KI-Technologien und Investitionen in autonomes Fahren.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Baidu in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,04 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,08 % verloren.

Baidu Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,22 % 1 Monat -22,09 % 3 Monate +6,04 % 1 Jahr +25,06 %

Informationen zur Baidu Aktie

Es gibt 278 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,10 Mrd. € wert.

Die Zahlen von Nvidia lösen keine Jubelstürme aus. Zwar hat der KI-König die Erwartungen deutlich geschlagen, aber das wird mittlerweile erwartet. Die Begeisterung der Anleger hält sich daher in Grenzen. Ein Warnsignal?

Baidu, das Unternehmen mit der Panda-Pfote, bekannt als das chinesische Google, legt am Donnertag seine Geschäftszahlen vor. Wird die KI-Story weitergeführt?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alphabet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,32 %. Microsoft notiert heute unverändert, mit 0,00 %. JD.com notiert im Minus, mit -2,36 %. Tencent verliert -2,54 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -4,03 %. JD.com Inc. Endlos Turbo Long Open-End (LASW) notiert im Minus, mit -5,71 %.

Baidu Aktie jetzt kaufen?

