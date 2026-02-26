BYD - Aktie unter Druck -4,28 % - 26.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die BYD Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,28 % im Minus. Der Kursrückgang der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,28 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BYD insgesamt ein Minus von -4,01 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -3,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BYD eine negative Entwicklung von -3,52 % erlebt.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,44 % 1 Monat -2,34 % 3 Monate -4,01 % 1 Jahr -34,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie, Kursentwicklung und Bewertungen im Konkurrenzfeld zu Xiaomi. Kernpunkte sind Wachstumspotenzial, Margen, internationale Expansion und die China-Konzentration. Mehrere Beiträge sehen BYD durch Xiaomies EV-Wachstum, Exportpläne und Marktveränderungen unter Druck; Kursziele reichen von weiteren Abgaben bis zu Verlangsamung des Aufschwungs. Fundamentale/technische Risiken: EV-Anteil, Gewinne, Konkurrenz und Partnerschaften.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,88 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,45 %. Tesla notiert im Minus, mit -2,73 %. Xylem legt um +1,52 % zu NIO notiert im Minus, mit -3,41 %. Stellantis notiert im Plus, mit +3,17 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.