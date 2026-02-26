Tesla - Aktie mit schwachem Handelstag - 26.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Mit einer Performance von -2,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Tesla abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,49 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +0,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -9,60 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,93 % 1 Monat -6,20 % 3 Monate -3,49 % 1 Jahr +20,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Tesla-Aktie aktuell vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/regulatorische Risiken im Zusammenhang mit autonomem Fahren. Zudem stehen FSD-Preisstrukturen, Kalifornien-Genehmigungen, Qualitäts- und Sicherheitsrisiken sowie charttechnische Signale und der Einfluss von institutionellen Positionen/Nvidia-Zahlen im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Bil. € wert.

Wenige Tage vor der umkämpften Betriebsratswahl im Tesla -Autowerk in Brandenburg warnt die Gewerkschaft IG Metall Firmenchef Elon Musk davor, den Tausenden Beschäftigten indirekt zu drohen. "Lassen Sie faire Betriebsratswahlen in Grünheide zu", …

Im Streit über eine Tonaufnahme einer Betriebsratssitzung haben der Autobauer Tesla und die Gewerkschaft IG Metall vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt (Oder) einen Vergleich geschlossen. Wie Gerichtssprecherin Jutta Homann der dpa sagte, …

Wenige Tage vor der umkämpften Betriebsratswahl im Tesla -Autowerk in Brandenburg warnt die Gewerkschaft IG Metall den Firmenchef Elon Musk davor, den Tausenden Beschäftigten indirekt zu drohen. "Lassen Sie faire Betriebsratswahlen in Grünheide zu", …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Toyota und Co.

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,32 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,45 %. NIO verliert -3,41 %

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.