DZ BANK stuft Hensoldt auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt von 112 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Rüstungsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar leicht unter dem Konsens, doch dies führt der Experte auf einen konservativen Denkansatz zurück. Er sieht das Potenzial, dass die Ziele noch steigen./rob/tih/jha/
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,39 % und einem Kurs von 75,50EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.
