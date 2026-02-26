DZ BANK stuft Hensoldt auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt von 112 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Rüstungsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar leicht unter dem Konsens, doch dies führt der Experte auf einen konservativen Denkansatz zurück. Er sieht das Potenzial, dass die Ziele noch steigen./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,39 % und einem Kurs von 75,50EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 79,70 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer