Börsen Update USA - 26.02. - US Tech 100 schwach -1,47 %

Der Dow Jones steht bei 49.441,68 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Salesforce +8,33 %, American Express +2,18 %, IBM +1,83 %, Visa (A) +1,52 %, Nike (B) +1,49 %

Flop-Werte: NVIDIA -7,69 %, Merck & Co -2,50 %, Caterpillar -2,38 %, Amazon -1,57 %, Amgen -1,48 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:53) bei 24.955,48 PKT und fällt um -1,47 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +7,55 %, Cognizant Technology Solutions (A) +6,26 %, Axon Enterprise +6,00 %, Workday (A) +5,73 %, Zscaler +5,43 %

Flop-Werte: NVIDIA -7,69 %, Broadcom -6,07 %, Lam Research -5,59 %, Western Digital -5,58 %, Applied Materialsls -5,52 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:54) bei 6.889,40 PKT und fällt um -0,85 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +12,96 %, J.M. Smucker +8,95 %, Salesforce +8,33 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +8,05 %, Accenture Registered (A) +6,57 %

Flop-Werte: Universal Health Services (B) -8,62 %, Corning -8,38 %, NVIDIA -7,69 %, Emcor Group -7,64 %, Albemarle -7,41 %