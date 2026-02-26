Universal Health Services (B) Aktie im Ausverkauf - -8,62 % - 26.02.2026

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniversal Health Services (B) AktievorwärtsNachrichten zu Universal Health Services (B)

    Am heutigen Handelstag muss die Universal Health Services (B) Aktie bisher Verluste von -8,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Universal Health Services (B) Aktie.

    UHS ist ein führender Anbieter im Gesundheitssektor mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen, einschließlich spezialisierter psychischer Gesundheitsversorgung, und steht im Wettbewerb mit großen Gesundheitsdienstleistern wie HCA Healthcare.

    Universal Health Services (B) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Universal Health Services (B) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,62 % im Minus. Die Talfahrt der Universal Health Services (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 175,00, mit einem Minus von -8,62 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Universal Health Services (B) Aktionäre einen Verlust von -11,85 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,51 %. Im Jahr 2026 gab es für Universal Health Services (B) bisher ein Plus von 0,00 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,85 % geändert.

    Universal Health Services (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,78 %
    1 Monat +7,51 %
    3 Monate -11,85 %
    1 Jahr +3,62 %

    Informationen zur Universal Health Services (B) Aktie

    Es gibt 55 Mio. Universal Health Services (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,78 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 26.02. - US Tech 100 schwach -0,71 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Universal Health Services (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Universal Health Services (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Universal Health Services (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Universal Health Services (B)

    -11,22 %
    -11,68 %
    +2,30 %
    -16,04 %
    -1,66 %
    +26,89 %
    +71,15 %
    +345,93 %
