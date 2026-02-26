Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt praktisch unverändert bei 49.487 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,8 Prozent auf 6.892 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,5 Prozent auf 24.962 Punkte abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste von Nvidia trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag belastet. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten - ungeachtet größerer Kursschwankungen einzelner Aktien - hingegen stabil.

Die Aktien des wohl weltweit wichtigsten Halbleiterkonzerns Nvidia sackten zuletzt um 5,1 Prozent ab, nachdem sie im vorbörslichen Handel noch moderat zugelegt hatten. Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset sagte, es reiche inzwischen nicht mehr, die Erwartungen zu übertreffen. Der KI-Zyklus sei vielmehr bereits so weit fortgeschritten, dass sich die Anleger zunehmend fragten, wie lange es noch so rasant weitergehen werde.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die Zweischneidigkeit der starken Nvidia-Zahlen und der Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung: "Längst sind Signale eines schnelleren KI-Ausbaus, wie sie Nvidia lieferte, kein Grund mehr für Anleger, in Jubel-Arien zu verfallen. Sie kennen die Kehrseite der Medaille: die Disruption durch KI. Wenn der KI-Ausbau schneller verläuft als gedacht, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass dies ebenso für die KI-Disruption gilt."

Der Nvidia-Kursabschlag zog vor allem andere Aktien aus dem Halbleitersektor in Mitleidenschaft. So verbuchten die Anteilscheine von Broadcom , Intel , Applied Materials und Lam Research Verluste zwischen 3,1 und 5,8 Prozent.

Die Papiere von Salesforce waren mit einem Kursanstieg von 3,3 Prozent der Spitzenreiter im Dow. Der Softwarekonzern konnte mit seinem Umsatzausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr die Sorgen um eine Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz offenbar zerstreuen. Zur guten Stimmung dürfte auch die Ankündigung eines großen Aktienrückkaufprogramms beigetragen haben. Seit dem jähen Abrutschen etwa Mitte Januar hat der Kurs aber immer noch ein Viertel eingebüßt.

Um mehr als 35 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Monaten sackten die Aktien von Array ab. Der Solartracker-Hersteller enttäuschte die Anleger mit seinem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die Papiere von C3.ai fielen auf ein Rekordtief und brachen um knapp 20 Prozent ein. Das Softwareunternehmen reduzierte sein Umsatzziel für 2026.

Die Anteilscheine von Janus Henderson profitierten von einem Übernahmeangebot von Victory Capital für den Vermögensverwalter und gewannen 6,0 Prozent auf 53,17 US-Dollar. Victory bietet den Janus-Aktionären insgesamt 57,04 Dollar je Aktie. Bereits vor zwei Monaten hatte Trian Fund Management eine Kaufofferte von 49 Dollar je Janus-Aktie vorgelegt./edh/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,20 % und einem Kurs von 317,2 auf Tradegate (26. Februar 2026, 19:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,09 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +56,27 %/+91,35 % bedeutet.



