Die Wall Street preist heute erstmals (etwas spät!) den Iran-Krieg ein - und Nvidia wird trotz extrem starker Zahlen abverkauft! Warum eute der Abverkauf bei Nvidia? Ganz einfach: der Chip-Konzern hat massive Klumpenrisiken durch seine wenigen Großkunden, die früher oder später ihre Investitionen zurück fahren müssen! Die massiven Planungen für Datencenter wiederum, die mit Nvidia-Chips ausgestattet werden sollten, werden so nicht realisierbar sein. Die Zahlen (aus der Vergangenheit) von Nvidia waren bombastisch, die Aussichten aber sind es eben nicht! Erstaunlich dass die Wall Street erst heute einpreist, dass ein Iran-Krieg von Stunde zu Stunde wahrscheinlicher wird!

Hinweise aus Video:

1. Elektroautos aus China: Der wahre Kostenvorteil

2. USA: Schuldenlawine rollt an – muss die Fed jetzt eingreifen?

Das Video "Wall Street preist Iran-Krieg ein - und der Nvidia-Abverkauf! " sehen Sie hier..