    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1600 Pence - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Kursziel Rolls-Royce 1450→1600 Pence.
    • Einstufung bleibt Outperform; Ergebnis besser.
    • Prognosen 2026-28 angehoben, Umsatz+Ergebnis↑.
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1600 Pence - 'Outperform'
    Foto: Jonathan Brady - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST

    Rolls-Royce Holdings

    +2,32 %
    +6,58 %
    +11,60 %
    +36,36 %
    +116,50 %
    +960,31 %
    +1.187,40 %
    +454,65 %
    +533,03 %
    ISIN:GB00B63H8491WKN:A1H81L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 16,04 auf Tradegate (26. Februar 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +6,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 131,42 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00GBP was eine Bandbreite von -18,34 %/+9.950,25 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 1600 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rolls-Royce Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
