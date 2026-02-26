ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1600 Pence - 'Outperform'
- RBC hebt Kursziel Rolls-Royce 1450→1600 Pence.
- Einstufung bleibt Outperform; Ergebnis besser.
- Prognosen 2026-28 angehoben, Umsatz+Ergebnis↑.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 16,04 auf Tradegate (26. Februar 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +6,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 131,42 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00GBP was eine Bandbreite von -18,34 %/+9.950,25 % bedeutet.
ROLLS ROYCE Aktie…. WKN: A1H81L……. ISIN: GB00B63H8491
1.403,00 GBp +7,099% +93,00
2026-02-26 Rolls-Royce Holdings plc schlägt Schlussdividende für 2025 vor, Auszahlung am 3. Juni 2026
Rolls-Royce Holdings plc hat vorgeschlagen, dass die Schlussdividende für das Jahr 2025 5,0 Pence je Aktie betragen soll. Damit würde sich die Gesamtdividende für 2025 auf 9,5 Pence je Aktie belaufen. Die Dividende wird am 3. Juni 2026 an die zum 24. April 2026 im Register eingetragenen Stammaktionäre ausgezahlt. Die Zahlung der Schlussdividende steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 30. April 2026.
Triebwerksbauer Rolls-Royce erhöht Ziele für 2028 - Aktie teuer wie nie
Der Jahresgewinn von Rolls-Royce in Großbritannien stieg um 40 %
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce kommt schneller aus seiner Krise als gedacht. So soll der operative Gewinn vor Sondereffekten im Jahr 2028 jetzt 4,9 bis 5,2 Milliarden britische Pfund (5,6 bis 6,0 Mrd Euro) erreichen, wie der Hersteller von Turbinen für große Jets von Airbus und Boeing am Donnerstag in London mitteilte. Zudem will er Milliardensummen in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Der Kurs von Rolls-Royce kletterte im frühen Handel auf ein Rekordhoch.
Kurz nach dem Handelsstart in London gewann das Papier zeitweise mehr als acht Prozent auf 1.420 britische Pence. Zuletzt lag der Kurs noch mit knapp sechs Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie damit etwa ein Fünftel an Wert gewonnen. In den vergangenen drei Jahren hat sich ihr Wert sogar in etwa verzehnfacht. Das Unternehmen ist an der Börse inzwischen umgerechnet mehr als 130 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich: Der deutsche Konkurrent MTU kommt gerade mal auf 20 Milliarden Euro.
Mit dem neuen Gewinnziel für 2028 erwartet das Management mindestens eine Milliarde mehr als bislang für den besten Fall angepeilt. Im laufenden Jahr rechnet Konzernchef Tufan Erginbilgic mit einem Ergebnis zwischen 4 und 4,2 Milliarden Pfund. "Unser Umbau schreitet zügig und intensiv voran", sagte der Manager bei der Vorlage der Geschäftszahlen des vergangenen Jahres.
Rolls-Royce baut vor allem Antriebe für Langstreckenjets und war wegen der Corona-Krise und Qualitätsmängeln vor einigen Jahren in eine schwere Krise geraten. Dabei erging es dem Unternehmen deutlich schlechter als anderen Triebwerksherstellern wie GE Aerospace und der RTX-Tochter Pratt & Whitney sowie den europäischen Anbietern Safran und MTU. Die Rolls-Royce-Spitze brachte den Hersteller mit dem Verkauf von Geschäftsteilen und dem Abbau tausender Stellen wieder auf Kurs.
So wuchs der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr trotz weiterhin angespannter Lieferketten auf vergleichbarer Basis um zwölf Prozent auf 20,1 Milliarden Pfund und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der operative Gewinn sprang abseits von Sondereffekten um mehr als 40 Prozent auf fast 3,5 Milliarden Pfund nach oben. Der Überschuss lag mit 5,8 Milliarden Pfund mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.
In den Jahren 2026 bis 2028 will das Unternehmen sieben bis neun Milliarden Pfund für den Rückkauf von Aktien ausgeben. Davon sollen zweieinhalb Milliarden bereits im laufenden Jahr fließen./stw/lew/zb
Rolls-Royce Holdings plc veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025
Rolls-Royce Holdings plc hat die Geschäftsergebnisse für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025 bekanntgegeben. Im Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von GBP 21.207 Millionen gegenüber GBP 18.909 Millionen im Vorjahr.
Der Nettogewinn betrug GBP 5.841 Millionen verglichen mit GBP 2.521 Millionen im Vorjahr.
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften lag bei GBP 0,6941 gegenüber GBP 0,3005 im Vorjahr.
Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften belief sich auf GBP 0,6914 gegenüber GBP 0,2987 im Vorjahr.
Transkript: Rolls-Royce Holdings plc, Telefonkonferenz zu den Ergebnissen 2025, 26. Februar 2026
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
was für Zahlen!
Kapitalmarktseitig ist das ebenfalls ein Volltreffer: Es gibt 9.5p Gesamtdividende für 2025 und ein mehrjähriges Buyback-Programm über £7–9 Mrd. bis 2028, davon £2.5 Mrd. in 2026. Entsprechend reagierte die Aktie laut Reuters/FT am Donnerstag mit rund +6% bis +7% und markierte ein Rekordhoch. (https://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/investors/results/2025-full-year-results/rr-holdings-plc-2025-full-year-results-press-release.pdf)
Unterm Strich: sehr starkes Set an Zahlen, klar über Markterwartung im Tenor, Guidance rauf, Kapitalrückführung rauf — das ist genau die Art von Ergebnis, die eine Premium-Bewertung rechtfertigt.
