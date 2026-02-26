JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 20 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung der Marke Puma werde ein schrittweiser Prozess sein, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller und geht von einer Erholung der Ebit-Marge im Jahr 2027 auf rund 2 Prozent aus./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,75 % und einem Kurs von 24,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 21:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



