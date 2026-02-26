Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 26.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Salesforce
Tagesperformance: +9,16 %
Platz 1
Performance 1M: -18,86 %
Performance 1M: -18,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
WallstreetONLINE-Forum: Gemischt. ARP von 50 Mrd USD und Dividende 0,44 USD pro Aktie unterstützen bullische Signale; Umsatzprognose 46 Mrd USD, Q4-Umsatz +12%, Gewinn +14%; ARP-Ziel 63 Mrd USD 2030. Skepsis wegen KI-Bedrohung als Kostenfaktor; Nachbörsen-Reaktion teils negativ (~−5%). Langfristiges Potenzial durch Patente, Plattform-Netzwerk. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
NVIDIA
Tagesperformance: -8,11 %
Platz 2
Performance 1M: +5,87 %
Performance 1M: +5,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zu NVIDIA dominiert derzeit vorsichtig-bearisher Tenor: weitere Kursverluste werden erwartet, 80 USD werden als Untergrenze genannt; EPS-Prognosen von ca. 4,7 USD (2026) bis 7–8 USD beeinflussen die Bewertung. Short-Signale überwiegen, Zweifel an einer nachhaltigen Rally. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Prozentangabe fehlt; Gesamtstimmung eher rückläufig.
Merck & Co
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 3
Performance 1M: +13,63 %
Performance 1M: +13,63 %
American Express
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 4
Performance 1M: -8,79 %
Performance 1M: -8,79 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +22,10 %
Performance 1M: +22,10 %
