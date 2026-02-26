    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bundestag billigt internationales Meeresschutz-Abkommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag billigt Beitritt zum UN-Meeresschutz
    • Schutzgebiete und Prüfpflichten auf hoher See.
    • Mehr als 160 Staaten 2023 einig; DE jetzt rat.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat den deutschen Beitritt zum Meeresschutz-Abkommen der Vereinten Nationen gebilligt. Die internationale Vereinbarung ermöglicht erstmals weltweit die Einrichtung von Meeresschutzgebieten auf hoher See. Zudem soll es dort Umweltprüfungen von menschlichen Aktivitäten wie der Fischerei geben.

    "Wir sorgen dafür, dass es weltweite Standards beim Schutz der Meere gibt", betonte der CDU-Abgeordnete Leif Erik Bodin. Die frühere Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sprach von einem guten Tag für den Meeresschutz.

    Die hohe See ist der Bereich der Meere, der außerhalb nationaler Rechtsprechung liegt und für die es bislang keine einheitlichen Umweltregeln gab. Deshalb hatten sich im Jahr 2023 mehr als 160 Staaten in New York nach langem Ringen auf das Abkommen geeinigt. Auch Deutschland hatte unterschrieben, aber für die offizielle Ratifizierung war noch die Zustimmung des Bundestags erforderlich./ax/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

