Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +9,10 %
Tagesperformance: +9,10 %
Platz 1
Performance 1M: -44,32 %
Performance 1M: -44,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Atlassian Registered (A)
Der Anleger‑Stimmungsmix zu Atlassian (A) auf wallstreetONLINE ist gemischt, teils bullisch. Jefferies‑Beitrag 1 sieht AI‑Katalysator, Kaufempfehlung, ca. 20% Umsatzwachstum; Bilanz solid, FCF ~1,3 Mrd, P/FCF ~14,5x. Langfristig als Gewinner (Beitrag 4). Kritische Stimmen zu KI‑Risiken bei Umsatz/Bewertung (Beitrag 5). 14‑Tage‑Kursentwicklung wird nicht genannt.
NVIDIA
Tagesperformance: -8,03 %
Tagesperformance: -8,03 %
Platz 2
Performance 1M: +5,87 %
Performance 1M: +5,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zu NVIDIA dominiert derzeit vorsichtig-bearisher Tenor: weitere Kursverluste werden erwartet, 80 USD werden als Untergrenze genannt; EPS-Prognosen von ca. 4,7 USD (2026) bis 7–8 USD beeinflussen die Bewertung. Short-Signale überwiegen, Zweifel an einer nachhaltigen Rally. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Prozentangabe fehlt; Gesamtstimmung eher rückläufig.
Zscaler
Tagesperformance: +7,07 %
Tagesperformance: +7,07 %
Platz 3
Performance 1M: -25,21 %
Performance 1M: -25,21 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +6,51 %
Tagesperformance: +6,51 %
Platz 4
Performance 1M: -27,31 %
Performance 1M: -27,31 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,39 %
Tagesperformance: +6,39 %
Platz 5
Performance 1M: -30,10 %
Performance 1M: -30,10 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 6
Performance 1M: +24,25 %
Performance 1M: +24,25 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,45 %
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 7
Performance 1M: +16,00 %
Performance 1M: +16,00 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +5,43 %
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 8
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,40 %
Tagesperformance: -5,40 %
Platz 9
Performance 1M: +16,58 %
Performance 1M: +16,58 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 10
Performance 1M: +25,83 %
Performance 1M: +25,83 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +5,20 %
Tagesperformance: +5,20 %
Platz 11
Performance 1M: -15,47 %
Performance 1M: -15,47 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 12
Performance 1M: -20,13 %
Performance 1M: -20,13 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,00 %
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 13
Performance 1M: -14,71 %
Performance 1M: -14,71 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 14
Performance 1M: -19,84 %
Performance 1M: -19,84 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 15
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 16
Performance 1M: +10,90 %
Performance 1M: +10,90 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 17
Performance 1M: -16,25 %
Performance 1M: -16,25 %
Shopify
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 18
Performance 1M: -12,31 %
Performance 1M: -12,31 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 19
Performance 1M: +9,22 %
Performance 1M: +9,22 %
Intel
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 20
Performance 1M: +3,89 %
Performance 1M: +3,89 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 21
Performance 1M: +23,30 %
Performance 1M: +23,30 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 22
Performance 1M: +11,28 %
Performance 1M: +11,28 %
Intuit
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 23
Performance 1M: -32,51 %
Performance 1M: -32,51 %
PayPal
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 24
Performance 1M: -16,30 %
Performance 1M: -16,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu PayPal ist gemischt. Kurzfristig werden 85 € in ca. 1 Monat und 110 € bis August als Ziel genannt. Fundamental wird PayPal laut Zacks als unterbewertet bewertet (Forward 12-Monats-P/E ca. 8,7x vs. Branchen ~18x). Übernahme-Gerüchte erhöhen Unsicherheit; technische Richtung unklar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 25
Performance 1M: +4,79 %
Performance 1M: +4,79 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 26
Performance 1M: +15,70 %
Performance 1M: +15,70 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 27
Performance 1M: -19,12 %
Performance 1M: -19,12 %
Paychex
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 28
Performance 1M: -14,52 %
Performance 1M: -14,52 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 29
Performance 1M: +1,62 %
Performance 1M: +1,62 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 30
Performance 1M: -16,26 %
Performance 1M: -16,26 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 31
Performance 1M: -18,99 %
Performance 1M: -18,99 %
Netflix
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 32
Performance 1M: -2,80 %
Performance 1M: -2,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Netflix ist gemischt. In den letzten 14 Tagen zeigen Signale Auf- und Abwärtsrisiken. Ein Beitrag spricht von der Rückeroberung der 80$-Marke und positiven Aussichten, falls ein Übernahmedeal platzen sollte. Andere nennen Abwärtsrisiken (Kursziel ca. 50€) sowie Verschuldungs-/Übernahme-Spekulationen (Paramount). Ein Post meldet +5% an einem Tag. Insgesamt bleibt der Trend volatil.
Gilead Sciences
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 33
Performance 1M: +8,87 %
Performance 1M: +8,87 %
Copart
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 34
Performance 1M: -12,86 %
Performance 1M: -12,86 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 35
Performance 1M: -15,17 %
Performance 1M: -15,17 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 36
Performance 1M: +3,27 %
Performance 1M: +3,27 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 37
Performance 1M: +18,71 %
Performance 1M: +18,71 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 38
Performance 1M: +18,18 %
Performance 1M: +18,18 %
Tesla
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 39
Performance 1M: -7,08 %
Performance 1M: -7,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Tesla. Zweifel an vollständiger Autonomie (FSD/Cybercab), regulatorische Hürden und negative News-Flows; institutionelle Verkäufe bei gleichzeitigen Privatanleger-Käufen; gelegentlich Kurs über 420 USD. Die 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht mit einem Prozentsatz angegeben; der Ausblick bleibt uneinheitlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte