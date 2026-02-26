Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +12,74 %
Tagesperformance: +12,74 %
Platz 1
Performance 1M: -42,37 %
Performance 1M: -42,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Gemischtes Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu The Trade Desk (TTD): Positiv wirken teils die Q4-Zahlen (Umsatz ca. 846,8 Mio USD, +14,3%; bereinigtes EPS 0,59 USD; Umsatzprognose next quarter 678 Mio USD). Negativ bleibt der Ausblick, Kurs wird teils als abwärtsgerichtet beschrieben; einige sehen Unterbewertung (Fair Value ca. 40–50 USD). Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht exakt genannt, aber Hinweise auf Abwärtsdruck sind vorhanden.
J.M. Smucker
Tagesperformance: +9,42 %
Tagesperformance: +9,42 %
Platz 2
Performance 1M: +14,98 %
Performance 1M: +14,98 %
Salesforce
Tagesperformance: +9,38 %
Tagesperformance: +9,38 %
Platz 3
Performance 1M: -18,86 %
Performance 1M: -18,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
WallstreetONLINE-Forum: Gemischt. ARP von 50 Mrd USD und Dividende 0,44 USD pro Aktie unterstützen bullische Signale; Umsatzprognose 46 Mrd USD, Q4-Umsatz +12%, Gewinn +14%; ARP-Ziel 63 Mrd USD 2030. Skepsis wegen KI-Bedrohung als Kostenfaktor; Nachbörsen-Reaktion teils negativ (~−5%). Langfristiges Potenzial durch Patente, Plattform-Netzwerk. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +9,10 %
Tagesperformance: +9,10 %
Platz 4
Performance 1M: +10,97 %
Performance 1M: +10,97 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -8,88 %
Tagesperformance: -8,88 %
Platz 5
Performance 1M: +7,51 %
Performance 1M: +7,51 %
NVIDIA
Tagesperformance: -7,84 %
Tagesperformance: -7,84 %
Platz 6
Performance 1M: +5,87 %
Performance 1M: +5,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zu NVIDIA dominiert derzeit vorsichtig-bearisher Tenor: weitere Kursverluste werden erwartet, 80 USD werden als Untergrenze genannt; EPS-Prognosen von ca. 4,7 USD (2026) bis 7–8 USD beeinflussen die Bewertung. Short-Signale überwiegen, Zweifel an einer nachhaltigen Rally. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Prozentangabe fehlt; Gesamtstimmung eher rückläufig.
Emcor Group
Tagesperformance: -7,79 %
Tagesperformance: -7,79 %
Platz 7
Performance 1M: +15,92 %
Performance 1M: +15,92 %
Corning
Tagesperformance: -7,67 %
Tagesperformance: -7,67 %
Platz 8
Performance 1M: +73,34 %
Performance 1M: +73,34 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +7,46 %
Tagesperformance: +7,46 %
Platz 9
Performance 1M: -31,41 %
Performance 1M: -31,41 %
Expedia Group
Tagesperformance: +7,06 %
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 10
Performance 1M: -25,45 %
Performance 1M: -25,45 %
Albemarle
Tagesperformance: -6,67 %
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 11
Performance 1M: +2,84 %
Performance 1M: +2,84 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,56 %
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 12
Performance 1M: -30,10 %
Performance 1M: -30,10 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +6,42 %
Tagesperformance: +6,42 %
Platz 13
Performance 1M: -27,31 %
Performance 1M: -27,31 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +5,99 %
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 14
Performance 1M: -21,75 %
Performance 1M: -21,75 %
Humana
Tagesperformance: +5,85 %
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 15
Performance 1M: -33,86 %
Performance 1M: -33,86 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 16
Performance 1M: -15,48 %
Performance 1M: -15,48 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,77 %
Tagesperformance: -5,77 %
Platz 17
Performance 1M: +24,25 %
Performance 1M: +24,25 %
ServiceNow
Tagesperformance: +5,77 %
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 18
Performance 1M: -21,01 %
Performance 1M: -21,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Sentiment: Insgesamt positiv durch Insider-Käufe und Aktienrückkäufe plus KI-Expansion; Kurs um 100 USD; mögliche Aufwärtsziele 125 USD (+20%) sowie 150–185 USD bei Turnaround; Morningstar bewertet Unterbewertung; techn., überverkauftes Signal deutet auf Erholung hin.
Nasdaq Inc. Aktie
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 19
Performance 1M: -13,62 %
Performance 1M: -13,62 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,49 %
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 20
Performance 1M: -23,80 %
Performance 1M: -23,80 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 21
Performance 1M: -0,67 %
Performance 1M: -0,67 %
First Solar
Tagesperformance: -5,38 %
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 22
Performance 1M: -13,62 %
Performance 1M: -13,62 %
Equifax
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 23
Performance 1M: -5,10 %
Performance 1M: -5,10 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 24
Performance 1M: -28,77 %
Performance 1M: -28,77 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,37 %
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 25
Performance 1M: +16,00 %
Performance 1M: +16,00 %
Viatris
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 26
Performance 1M: +21,24 %
Performance 1M: +21,24 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 27
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 28
Performance 1M: -19,84 %
Performance 1M: -19,84 %
Verisign
Tagesperformance: +5,18 %
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 29
Performance 1M: -14,09 %
Performance 1M: -14,09 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 30
Performance 1M: +16,58 %
Performance 1M: +16,58 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 31
Performance 1M: +25,83 %
Performance 1M: +25,83 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,89 %
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 32
Performance 1M: +5,95 %
Performance 1M: +5,95 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 33
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,33 %
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 34
Performance 1M: +52,94 %
Performance 1M: +52,94 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 35
Performance 1M: +23,30 %
Performance 1M: +23,30 %
PayPal
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 36
Performance 1M: -16,30 %
Performance 1M: -16,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu PayPal ist gemischt. Kurzfristig werden 85 € in ca. 1 Monat und 110 € bis August als Ziel genannt. Fundamental wird PayPal laut Zacks als unterbewertet bewertet (Forward 12-Monats-P/E ca. 8,7x vs. Branchen ~18x). Übernahme-Gerüchte erhöhen Unsicherheit; technische Richtung unklar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.
Micron Technology
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 37
Performance 1M: +9,22 %
Performance 1M: +9,22 %
Intel
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 38
Performance 1M: +3,89 %
Performance 1M: +3,89 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 39
Performance 1M: +2,01 %
Performance 1M: +2,01 %
NextEra Energy
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 40
Performance 1M: +12,98 %
Performance 1M: +12,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte