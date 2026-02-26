JPMorgan hebt Ziel für Schneider Electric auf 325 Euro - 'OW'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 273,5 auf Tradegate (26. Februar 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +7,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 157,01 Mrd..

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -0,77 %/+19,44 % bedeutet.