    JPMorgan hebt Ziel für Schneider Electric auf 325 Euro - 'OW'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel auf €325 (von €285) Q1.
    • Einstufung bleibt auf Overweight, unverändert.
    • Quartalszahlen übertrafen JPM erhöht Prognosen
    Foto: Schneider Electric GmbH

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 285 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / GMT

    Schneider Electric

    +2,46 %
    +7,27 %
    +20,64 %
    +24,47 %
    +19,81 %
    +86,44 %
    +126,01 %
    +425,48 %
    +660,13 %
    ISIN:FR0000121972WKN:860180

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 273,5 auf Tradegate (26. Februar 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +7,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 157,01 Mrd..

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -0,77 %/+19,44 % bedeutet.


    1 im Artikel enthaltener Wert
