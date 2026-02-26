    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gesetz beschränkt Verwendung von F-Gasen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag beschränkt Nutzung fluorierter F-Gase
    • Verkauf nur bei Quotenmeldung und Genehmigung.
    • Bei Verstößen drohen Verbote und Haftstrafen..
    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag geht gegen klimaschädliche F-Gase vor. Ein Gesetz, das die Abgeordneten am Abend verabschiedet haben, beschränkt die Nutzung von fluorierte Treibhausgasen. Sie kommen unter anderem in Kühlschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen zum Einsatz. Derartige Geräte dürfen künftig aber nur noch verkauft werden, wenn die enthaltenen F-Gase innerhalb strenger Quoten korrekt erfasst und genehmigt wurden. Bei Verstößen drohen den beteiligten Unternehmen Handels- und Herstellungsverbote sowie mehrjährige Gefängnisstrafen./ax/DP/he



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
