    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

    • Jefferies belässt Buy, Kursziel 140 Euro 2026!
    • Ebit H2 wie erwartet, keine Überraschungen !!!
    • Saint-Gobain bestätigt Gewinnprognose 2026 !!
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Halbjahr sei wie von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Profitabilitätsausblick auf 2026 habe der Baustoffkonzern bestätigt./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Compagnie de Saint-Gobain

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 85,22 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 22:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 42,15 Mrd..

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -8,43 %/+64,36 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 140 Euro




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
