Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 85,22 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 22:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 42,15 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -8,43 %/+64,36 % bedeutet.