    US-Börsen uneinheitlich - Nasdaq 100 deutlich schwächer

    Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.499 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.909 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.034 Punkten 1,2 Prozent im Minus.

    Nvidia konnte mit den Quartalszahlen, die der Chiphersteller am Mittwoch nach Börsenschluss vorstellte, bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen von Analysten übertreffen. Der Aktienkurs des KI-Hoffnungsträgers fiel am Donnerstag dennoch. Insbesondere die Zukunft des Handels mit China und die Knappheit von Gaming-Chips besorgt Marktteilnehmer, für die der Erfolg von Nvidia als Gradmesser für den Einfluss von sogenannter "Künstlicher Intelligenz" auf die wirtschaftliche Entwicklung gilt.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1803 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8472 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.198 US-Dollar gezahlt (+0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 141,59 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 70,92 US-Dollar, das waren sieben Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
