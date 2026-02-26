BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Vor der Bekanntgabe der Jahreszahlen der Airline-Holding am Freitag sei eine wichtige Frage bereits beantwortet, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Unternehmen habe eine Rückzahlung überschüssiger Barmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Aus seinen Gesprächen mit Investoren gehe hervor, dass dieses Niveau weitgehend dem Konsens entspreche und das Vertrauen in die Geschäftsaussichten reflektiere./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 5,239EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,9

Kursziel alt: 4,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

