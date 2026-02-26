Krispy Kreme überrascht mit Gewinnsprung: Meme-Aktie mit 27%-Rallye

Die Umsätze gingen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 392,4 Millionen US-Dollar zurück, weil das Unternehmen schlecht laufende Filialen schloss. Der CEO, Josh Charlesworth, betonte, dass die Maßnahme zwar einen Umsatzrückgang zur Folge hatte, jedoch die Profitabilität deutlich gesteigert wurde.

Krispy Kreme hat im 4. Quartal die Erwartungen der Analysten mit einem klaren Gewinnsprung übertroffen, die Aktie reagierte nach einem langen Abwärtstrend mit einem Befreiungsschlag. Die Papiere gingen mit einem Plus von mehr als 27 Prozent aus dem Handel. Dieser Kursaufschwung ist der zweitgrößte seit dem Börsenrückzug im Jahr 2021 und zeigt, dass die Unternehmensstrategie zunehmend Früchte trägt.

Nach dem Ende der Partnerschaft mit McDonald’s heftigen Kursrückgang von über 70 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2025 folgte ein radikaler Kurswechsel des Konzerns. So setzt die Fast-Food-Kette zunehmend auf künstliche Intelligenz zur Optimierung von Produktionsabläufen und zur Verbesserung der Effizienz.

In Bezug auf die Jahresprognose für 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und erwartet ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent ohne Währungsfaktoren, was eine klare Beschleunigung im Vergleich zum bescheidenen Wachstum von 0,7 Prozent im Jahr 2025 darstellt. Die Markterwartungen wurden durch den deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie von 1 auf 9 Cent im vierten Quartal positiv übertroffen, was das Vertrauen in die laufenden Umstrukturierungen stärkt. Analysten hatten nur 3 Cent erwartet.

Zentraler Punkt im Umbau des Unternehemns ist der Wechsel zu einem stärker franchisierten Geschäftsmodell, vor allem in internationalen Märkten. Dies ist Teil einer langfristigen Strategie, die auf Kapitaleffizienz und schnellem Wachstum setzt. Bereits 2025 konnte Krispy Kreme etwa 1.100 neue Verkaufsstellen in hochfrequentierten Lagen eröffnen und gleichzeitig den Abgang weniger profitabler Standorte abschließen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



