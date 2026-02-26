    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKrispy Kreme AktievorwärtsNachrichten zu Krispy Kreme

    Donut-Donnerstag!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krispy Kreme überrascht mit Gewinnsprung: Meme-Aktie mit 27%-Rallye

    Die Donut-Kette im vierten Quartal deutlich mehr als erwartet und liefert einen optimistischen Ausblick auf das Jahr 2026 dazu. Die Aktie geht am Donnerstag durch die Decke

    Für Sie zusammengefasst
    Donut-Donnerstag! - Krispy Kreme überrascht mit Gewinnsprung: Meme-Aktie mit 27%-Rallye
    Foto: Creative Touch Imaging Ltd - NurPhoto

    Krispy Kreme hat im 4. Quartal die Erwartungen der Analysten mit einem klaren Gewinnsprung übertroffen, die Aktie reagierte nach einem langen Abwärtstrend mit einem Befreiungsschlag. Die Papiere gingen mit einem Plus von mehr als 27 Prozent aus dem Handel. Dieser Kursaufschwung ist der zweitgrößte seit dem Börsenrückzug im Jahr 2021 und zeigt, dass die Unternehmensstrategie zunehmend Früchte trägt.

    Die Umsätze gingen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 392,4 Millionen US-Dollar zurück, weil das Unternehmen schlecht laufende Filialen schloss. Der CEO, Josh Charlesworth, betonte, dass die Maßnahme zwar einen Umsatzrückgang zur Folge hatte, jedoch die Profitabilität deutlich gesteigert wurde.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu McDonald's!
    Long
    308,81€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 12,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    363,10€
    Basispreis
    2,50
    Ask
    × 11,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach dem Ende der Partnerschaft mit McDonald’s heftigen Kursrückgang von über 70 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2025 folgte ein radikaler Kurswechsel des Konzerns. So setzt die Fast-Food-Kette zunehmend auf künstliche Intelligenz zur Optimierung von Produktionsabläufen und zur Verbesserung der Effizienz.

    In Bezug auf die Jahresprognose für 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und erwartet ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent ohne Währungsfaktoren, was eine klare Beschleunigung im Vergleich zum bescheidenen Wachstum von 0,7 Prozent im Jahr 2025 darstellt. Die Markterwartungen wurden durch den deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie von 1 auf 9 Cent im vierten Quartal positiv übertroffen, was das Vertrauen in die laufenden Umstrukturierungen stärkt. Analysten hatten nur 3 Cent erwartet.

    Zentraler Punkt im Umbau des Unternehemns ist der Wechsel zu einem stärker franchisierten Geschäftsmodell, vor allem in internationalen Märkten. Dies ist Teil einer langfristigen Strategie, die auf Kapitaleffizienz und schnellem Wachstum setzt. Bereits 2025 konnte Krispy Kreme etwa 1.100 neue Verkaufsstellen in hochfrequentierten Lagen eröffnen und gleichzeitig den Abgang weniger profitabler Standorte abschließen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Donut-Donnerstag! Krispy Kreme überrascht mit Gewinnsprung: Meme-Aktie mit 27%-Rallye Die Donut-Kette im vierten Quartal deutlich mehr als erwartet und liefert einen optimistischen Ausblick auf das Jahr 2026 dazu. Die Aktie geht am Donnerstag durch die Decke
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     