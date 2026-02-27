Redwood AI kündigt Leistungsupgrade seiner KI-gestützten Plattform an, um schnellere Studien und eine erweiterte CPU-Bereitstellung zu ermöglichen

Vancouver, Kanada – 26. Februar 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein leistungsorientiertes Upgrade (das „Leistungsupgrade“) seines proprietären KI-gestützten Synthese-Vorhersagemodells bekannt zu geben, das darauf ausgelegt ist, um Benutzern dabei zu helfen, den besten Weg zur Herstellung einer bestimmten Chemikalie zu finden.

Das Leistungsupgrade wurde vom Data-Science-Team von Redwood AI entwickelt und zielt darauf ab, die Modelleffizienz und Laufzeitgeschwindigkeit zu verbessern. Dadurch können Teams vollständige Studien schneller durchführen, gleichzeitig die Bereitstellungsflexibilität erhöhen und laufende Betriebskosten senken. Dieses Leistungsupgrade erfolgte im Rahmen des fortlaufenden Engagements von Redwood AI für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Modelle.

Ein wesentlicher Vorteil des Leistungsupgrades besteht darin, dass das Chemiesynthese-Modell von Redwood vollständige Studien auf einer standardmäßigen CPU-Infrastruktur ausführen kann – und nicht ausschließlich auf spezialisierter GPU-Hardware. Damit soll der Zugang für Organisationen erweitert werden, die leistungsstarke KI-Modelle einsetzen möchten, ohne auf restriktive Cloud-Computing-Umgebungen angewiesen zu sein. Zudem werden Bereitstellungen in Umgebungen vereinfacht, in denen die Verfügbarkeit, Beschaffung oder Genehmigung von GPUs zu Verzögerungen führen kann – etwa in Systemen, die aus Sicherheitsgründen luftisoliert betrieben werden müssen. Viele Synthese-Support-Tools sind von hochleistungsfähigen, extern gehosteten Systemen abhängig, was ihren Einsatz dort einschränkt, wo IP-Vorgaben oder andere Beschränkungen eine solche Nutzung nicht zulassen oder wo allein die Rechenkosten sehr hoch sein können. Dementsprechend wurde dieses Leistungsupgrade entwickelt, um die Plattform des Unternehmens zu erweitern und sie für potenzielle Kunden geeignet zu machen, für deren Bedürfnisse andere Software nicht geeignet ist.

Das Leistungsupgrade steht auch im Einklang mit den jüngsten Fortschritten bei KI-Bereitstellungsstrategien im Zusammenhang mit „KI-Souveränität“ und unterstützt biopharmazeutische Organisationen, die darauf achten, dass Computing- und sensible Workflows innerhalb ihrer bevorzugten Infrastruktur bleiben. Durch die Ermöglichung einer effizienten CPU-basierten Ausführung geht Redwood davon aus, dass Nutzer mehr Optionen haben werden, Anwendungen näher am jeweiligen Datenstandort bereitzustellen – sei es On-Premise, in bestimmten Regionen oder in streng kontrollierten Umgebungen – und dabei eine konsistente Performance aufrechtzuerhalten. Dies ist von entscheidender Bedeutung angesichts der sensiblen Anforderungen vieler Organisationen im Hinblick auf geistiges Eigentum. Die technischen Verbesserungen von Redwood AI umfassen unter anderem ein effizienteres Code-Management, das darauf ausgelegt ist, das System schlank zu halten und gleichzeitig die Genauigkeit zu bewahren.