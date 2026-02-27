SailGP kündigt mit Smarkets den ersten offiziellen Partner im Bereich Sportwetten an

Das preisgekrönte, produktorientierte Prognosemarktunternehmen Smarkets wird Occicial Sports Trading Partner der Rolex SailGP Championship und erhält im Rahmen einer Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren die Integrationsrechte in Großbritannien, Irland und Schweden.

LONDON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SailGP hat heute seine erste offizielle Partnerschaft im Bereich Sportwetten bekannt gegeben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für das kommerzielle Wachstum der Liga dar und erweitert das Spektrum der Möglichkeiten, wie Fans mit der globalen Segelregatta in Verbindung treten.

Smarkets wird außerdem offizieller Partner des Emirates Great Britain SailGP Team – des Champions der Saison 2025 – sowie des Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten, das Fanerlebnis rund um die Veranstaltung und das britische Heimteam durch Aktivierungen vor Ort und digitale Angebote weiter zu stärken.

Andrew Thompson, SailGP Managing Director, sagte: „SailGP steht für Geschwindigkeit, Präzision und datengetriebenen Spitzensport. Das Format mit mehreren kurzen Rennen sorgt jedes Mal, wenn unsere Teams aufs Wasser gehen, für packende und hochkompetitive Action – und dafür, dass im Laufe einer Saison unterschiedliche Teams Grand-Prix-Siege feiern. Durch die Zusammenarbeit mit Smarkets können wir die komplexen Echtzeitdaten hinter SailGP nutzen, um neue Möglichkeiten für Fans zu schaffen, sich aktiv mit dem Wettbewerb auseinanderzusetzen – und gleichzeitig die Meisterschaft weltweit weiter auszubauen."

Jason Trost, Gründer und CEO von Smarkets, sagte: „SailGP ist ein datenintensiver Hochleistungssport, und das ist genau der Bereich, in dem Wettbörsen ihr volles Potenzial entfalten. Bei Smarkets werden die Preise durch Echtzeitinformationen und den Wettbewerb zwischen den Teilnehmenden bestimmt, nicht durch die Gewinnspannen der Buchmacher. Diese Partnerschaft bietet den Fans in Großbritannien, Irland und Schweden eine bessere und transparentere Möglichkeit zu wetten."

Sir Ben Ainslie, CEO von Emirates GBR, sagte: „Dies ist eine aufregende Partnerschaft sowohl für SailGP als auch für Emirates GBR. Daten sind im SailGP von entscheidender Bedeutung, und Smarkets wird es den Fans ermöglichen, auf Echtzeitdaten zuzugreifen und sich auf eine neue und innovative Weise mit unserem Sport zu beschäftigen."

Weitere Informationen finden Sie unter SailGP.com/betting .

Informationen zu SAILGP | Bei der Rolex SailGP Championship, der spektakulärsten Regattaserie der Welt, treten Nationalteams in identischen, 50 Fuß langen Hightech-Foiling-Katamaranen an ikonischen Schauplätzen rund um den Globus gegeneinander an. Mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h (60 mph) – schneller als der Wind – zählt SailGP zu den rasantesten Sportarten der Welt. Die besten Seglerinnen und Segler kämpfen mit ihren Nationalteams um nationale Ehre, persönlichen Ruhm und ein Gesamtpreisgeld von 12,8 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf SailGP.com .

