    +50 % mit Uran? Bei Standard Uranium könnte noch mehr drin sein!

    Die Auswirkungen von KI führen derzeit zu starken Kursausschlägen. Wer profitiert, wer wird bedroht? Während Software-Unternehmen abgestraft werden, gehen die Kurse von Energieunternehmen durch die Decke. Zu den großen Gewinnern in den USA gehören …

    +50 % mit Uran? Bei Standard Uranium könnte noch mehr drin sein!
    Foto: esg-aktien.de
    Die Auswirkungen von KI führen derzeit zu starken Kursausschlägen. Wer profitiert, wer wird bedroht? Während Software-Unternehmen abgestraft werden, gehen die Kurse von Energieunternehmen durch die Decke. Zu den großen Gewinnern in den USA gehören auch Energieversorger, die auf Atomkraft setzen. Dazu gehören beispielsweise Constellation Energy, Vistra und Talen Energy. Doch diese müssen auch mit Uran versorgt werden. Da überrascht es nicht, dass die Bank of America bullish für den Uranpreis ist. Sie erwartet allein im laufenden Jahr einen Anstieg von über 50 % auf 135 USD je Pfund. Mit Standard Uranium könnten Anleger vom Megatrend profitieren.

