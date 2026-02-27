    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuper Micro Computer AktievorwärtsNachrichten zu Super Micro Computer
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Supermicro stellt die AMD EPYC 4005 Serie MicroBlade mit der branchenweit höchsten Dichte für Cloud-, Edge- und SaaS-Workloads vor

    Supermicro stellt die AMD EPYC 4005 Serie MicroBlade mit der branchenweit höchsten Dichte für Cloud-, Edge- und SaaS-Workloads vor
    Foto: stock.adobe.com
    • Unerreichte Skalierbarkeit, Flexibilität und Energieeffizienz
    • Optimiert für spezialisierte Rechenlasten, darunter E-Commerce und Cybersicherheit
    • Bis zu 40 Serverknoten in einem 6U-Gehäuse

    SAN JOSE, Kalifornien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gibt die Einführung der ersten Blade-Server-Plattform der Branche mit der höchsten Dichte bekannt, die auf den neuesten Prozessoren der AMD EPYC 4005 Serie basiert. Die neue MicroBlade-Plattform von Supermicro wurde mit einer flexiblen, auf hohe Dichte optimierten Blade-Architektur entwickelt und ist auf Langlebigkeit sowie Vielseitigkeit ausgelegt. Durch die Unterstützung der neuesten Prozessoren der AMD EPYC 4005 Serie sowie früherer Versionen bietet das System nahtlose Skalierbarkeit und langfristigen Investitionsschutz, sodass Unternehmen ihre Infrastruktur erweitern und aufrüsten können, wenn sich die Anforderungen an die Rechenleistung verändern.

    Supermicro MicroBlade platform

    „Unsere flexible Blade-Architektur ermöglicht es Kunden, verschiedene Knotentypen mit unterschiedlichen CPUs in einem einzigen Gehäuse zu kombinieren, und sie kann bis zu 320 Serverknoten in ein Standardrack mit 48U aufnehmen", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Supermicro bleibt branchenweit führend bei der Markteinführung fortschrittlicher, energieeffizienter Plattformen, mit denen sich die Skalierbarkeit maximieren, die Gesamtbetriebskosten senken und Investitionen in Rechenzentren langfristig schützen lassen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Super Micro Computer!
    Long
    29,94€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 11,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34,04€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 11,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.supermicro.com/en/Aplus/MicroBlade/module/MBA-315R-1DE12.php

    Das neue 6U-System unterstützt bis zu 40 Knoten in einem einzigen Gehäuse und bietet damit eine beispiellose Rechendichte, Energieeffizienz sowie Kosteneffizienz für Scale-out- und Multi-Tenant-Umgebungen. Die Plattform ist für ein breites Spektrum effizienter Rechenlasten mit hoher Dichte optimiert, darunter:

    • Cloud und Virtualisierung: Ideal für Multi-Tenant-Webhosting und kleine Virtual Private Server (VPS)-Instanzen.
    • Moderne Infrastruktur: Kubernetes- und Microservices-Plattformen, darunter API-Dienste und Web-Frontends.
    • Enterprise & Edge: Abteilungsinterne Private Clouds und Edge-Bereitstellungen, die auf engem Raum eine hohe Dichte erfordern.
    • Datendienste: Gateways für Objektspeicher und hocheffiziente Datenverarbeitung.
    • Spezialisierte Rechenleistung: Simulationen mit Job-Aufteilung, E-Commerce-Plattformen und Cybersicherheitsanwendungen.

    Jeder Knoten unterstützt einen einzelnen Prozessor der AMD EPYC 4005 Serie mit zwei DDR5 ECC UDIMM-Steckplätzen mit bis zu 5600 MT/s sowie zwei PCIe Gen5 E1.S SSDs und einer M.2 SSD pro Knoten. Die integrierte Netzwerkanbindung umfasst Dual-Port 25GbE über Broadcom BCM57414 sowie erweiterte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, darunter TPM 2.0, signierte Firmware, Hardware Root of Trust, IPMI 2.0, KVM over IP und Unterstützung für die Redfish API. Das neue MicroBlade System ermöglicht auf einzigartige Weise flexible Mischkonfigurationen mit Single-Wide- und Double-Wide-Knoten und unterstreicht damit zusätzlich die Vielseitigkeit des All-in-One-Bladesystems von Supermicro. Die Konnektivität erweitert die Möglichkeiten zusätzlich: Zwei integrierte 25G-Ethernet-Switches mit 100G-Uplinks an der Rückseite des Gehäuses sorgen für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsvernetzung und senken durch weniger Verkabelung zugleich die Gesamtbetriebskosten.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Supermicro stellt die AMD EPYC 4005 Serie MicroBlade mit der branchenweit höchsten Dichte für Cloud-, Edge- und SaaS-Workloads vor Unerreichte Skalierbarkeit, Flexibilität und EnergieeffizienzOptimiert für spezialisierte Rechenlasten, darunter E-Commerce und CybersicherheitBis zu 40 Serverknoten in einem 6U-GehäuseSAN JOSE, Kalifornien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     