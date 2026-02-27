Supermicro stellt die AMD EPYC 4005 Serie MicroBlade mit der branchenweit höchsten Dichte für Cloud-, Edge- und SaaS-Workloads vor

Unerreichte Skalierbarkeit, Flexibilität und Energieeffizienz

Optimiert für spezialisierte Rechenlasten, darunter E-Commerce und Cybersicherheit

Bis zu 40 Serverknoten in einem 6U-Gehäuse

SAN JOSE, Kalifornien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gibt die Einführung der ersten Blade-Server-Plattform der Branche mit der höchsten Dichte bekannt, die auf den neuesten Prozessoren der AMD EPYC 4005 Serie basiert. Die neue MicroBlade-Plattform von Supermicro wurde mit einer flexiblen, auf hohe Dichte optimierten Blade-Architektur entwickelt und ist auf Langlebigkeit sowie Vielseitigkeit ausgelegt. Durch die Unterstützung der neuesten Prozessoren der AMD EPYC 4005 Serie sowie früherer Versionen bietet das System nahtlose Skalierbarkeit und langfristigen Investitionsschutz, sodass Unternehmen ihre Infrastruktur erweitern und aufrüsten können, wenn sich die Anforderungen an die Rechenleistung verändern.

„Unsere flexible Blade-Architektur ermöglicht es Kunden, verschiedene Knotentypen mit unterschiedlichen CPUs in einem einzigen Gehäuse zu kombinieren, und sie kann bis zu 320 Serverknoten in ein Standardrack mit 48U aufnehmen", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Supermicro bleibt branchenweit führend bei der Markteinführung fortschrittlicher, energieeffizienter Plattformen, mit denen sich die Skalierbarkeit maximieren, die Gesamtbetriebskosten senken und Investitionen in Rechenzentren langfristig schützen lassen."