    Statistikamt legt Daten zur Inflation in Deutschland im Februar vor

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Steigende Preise für Lebensmittel, Sprit und Deutschlandticket, dazu die Mindestlohnerhöhung: Im Januar zog die Inflation mit einer Rate von 2,1 Prozent deutlich an. Zahlen zu den Verbraucherpreisen im Februar legt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (14 Uhr) vor.

    Für Preisdruck sorgen seit Monaten deutlich steigende Preise für Dienstleistungen, zu denen Bahntickets, Reisen und Restaurantbesuche zählen. Zwar wurde zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf 7 Prozent gesenkt, doch viele Gastronomen behalten die Ersparnis ein. Zudem zogen die Lebensmittelpreise zuletzt sprunghaft an und Sprit verteuerte sich spürbar, auch wegen der Spannungen um Iran.

    Je höher die Inflation, umso geringer die Kaufkraft: Die Menschen können sich für einen Euro dann weniger leisten. Ökonomen schätzen, dass die Teuerungsrate im Gesamtjahr 2026 knapp über zwei Prozent liegen wird. Dafür dürfte auch die Mindestlohnerhöhung zu Jahresbeginn sorgen, denn viele Unternehmen geben höhere Kosten an Kunden weiter./als/DP/jha





    dpa-AFX
