Chemieriese BASF präsentiert seine Ziele
- BASF: Kostendruck hohe Energiepreise belasten
- Umsatz: 61,4→59,7 Mrd; Ebitda 7,2→6,6 Mrd ges.
- Sparprogramme; Kündigungen in LU bis Ende 2028
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF kämpft mit Kostendruck, hohen Energiepreisen und einer zu geringen Auslastung am Stammwerk in Ludwigshafen. Wie sich das Geschäft des Dax -Konzerns 2025 entwickelt und welche Pläne das Management im laufenden Jahr hat, wollen BASF-Chef Markus Kamieth und Finanzvorstand Dirk Elvermann am Freitag (10.30 Uhr) präsentieren.
Der Umsatz des Chemiekonzerns ist nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr von 61,4 Milliarden auf 59,7 Milliarden Euro gesunken. Das Betriebsergebnis lag bei 6,6 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen noch 7,2 Milliarden Euro betragen.
BASF hat mehrere Sparprogramme aufgelegt, inklusive umfangreichem Stellenabbau. Zuletzt erzielten das Management und die Arbeitnehmervertreter eine Vereinbarung, die betriebsbedingte Kündigungen in Ludwigshafen bis Ende 2028 ausschließt. Mit rund 33.000 Mitarbeitenden arbeitet rund ein Drittel der weltweiten BASF-Beschäftigten im Stammwerk./glb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 49,63 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,45 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,29 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -27,46 %/+24,94 % bedeutet.
