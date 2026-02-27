    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum Hoffnung auf Besserung am Arbeitsmarkt in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • BA: Februarstatistik, Arbeitslose über 3 Mio!!
    • Industrie verliert monatlich rund 15.000 Jobs.
    • Nahles: weniger Erwerbstätige Erholung H2 2026
    Kaum Hoffnung auf Besserung am Arbeitsmarkt in Deutschland
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Unter schwierigen konjunkturellen Vorzeichen gibt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Freitag ihre Monatsstatistik für den Februar bekannt. Erwartet wird, dass die Zahl der Arbeitslosen weiterhin über der Marke von drei Millionen liegen wird.

    Zuletzt gab es wenig positive Anzeichen, die eine deutliche Verbesserung der seit Jahren schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt hätten erkennen lassen. Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsbildung (IAB) hatte zuletzt erklärt, monatlich gingen 15.000 Industriearbeitsplätze in Deutschland verloren.

    Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hatte beklagt, dass derzeit ausgerechnet Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung wegfielen. Erstmals seit der Corona-Pandemie werde es in diesem Jahr weniger Erwerbstätige geben als im Vorjahr. Nahles sieht für 2026 noch keine durchgreifende Verbesserung, in der zweiten Jahreshälfte aber Anzeichen für eine gewisse Erholung./dm/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kaum Hoffnung auf Besserung am Arbeitsmarkt in Deutschland Unter schwierigen konjunkturellen Vorzeichen gibt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Freitag ihre Monatsstatistik für den Februar bekannt. Erwartet wird, dass die Zahl der Arbeitslosen weiterhin über der Marke von drei Millionen liegen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     