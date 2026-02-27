Medit startet Kampagne „Glow Together" zum Internationalen Frauentag

Seoul, Südkorea, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Medit, ein weltweit tätiger Anbieter digitaler Dentaltechnologien, kündigt den Start der Kampagne „Glow Together" im März an. Die Initiative entstand aus internen Gesprächen der Mitarbeiterinnen von Medit und basiert auf der Überzeugung, dass Licht stärker wird, wenn es geteilt wird. Im Geist des Internationalen Frauentags soll die Kampagne Verbindungen innerhalb der Dentalbranche stärken und Engagement in konkrete Unterstützung überführen.

Gemeinsames Licht mit messbarem Einfluss

„Glow Together" zeigt, wie kleine, geteilte Handlungen Dynamik und messbare Wirkung entfalten können. Die Kampagne hebt Fürsorge, Verbindung und gemeinsame Verantwortung hervor.

Konkrete Unterstützung durch Partnerschaft mit GDR

Durch die Partnerschaft mit Global Dental Relief (GDR) wird jede qualifizierte Teilnahme – Kauf und Registrierung eines Medit i900 Mobility (oder i900 / i900 classic je nach Markt) – mit einer Spende verknüpft.

Medit stellt pro qualifizierter Teilnahme eine Spende bereit, die den Kosten für die zahnmedizinische Versorgung von 10 Kindern entspricht. Ziel ist es, im Rahmen der GDR-Projekte 2026 Tausende Kinder zu unterstützen.

Über Medit

Medit ist ein globaler Anbieter von 3D-Intraoralscannern und digitalen Dentallösungen auf Basis eigener Technologie. Das Unternehmen wurde 2000 in Seoul gegründet und verfügt über Niederlassungen in Europa und Amerika sowie ein Vertriebsnetz in über 100 Ländern.

