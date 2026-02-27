Changingtek Robotics stellt mit „X2" die weltweit erste adaptive links- und rechtskonfigurierbare Roboterhand vor

X2 bietet mehrere zentrale Leistungsvorteile. Jeder der fünf Finger wird unabhängig gesteuert, wodurch komplexe Manipulationsaufgaben koordiniert ausgeführt werden können. Trotz ihrer leichten Bauweise erreicht die X2 eine maximale Greifkraft von 50 N pro Hand sowie eine Fingerspitzenkraft von bis zu 10 N pro Finger bei einer Genauigkeit der Kraftregelung von ±0,1 N. Damit verbindet sie den Umgang mit höheren Lasten mit Präzisionsaufgaben. Ihre zahlreichen Freiheitsgrade ermöglichen anspruchsvolle Aufgaben wie Steck-, Entnahme- und Montagevorgänge in engen oder komplexen Umgebungen.

SUZHOU, China, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich robotischer Endeffektor-Lösungen stellt Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd. stolz mit „X2" die weltweit erste adaptive links- und rechtskonfigurierbare Roboterhand (LRD-Hand) vor. Dank eines innovativen Sehnenantriebs kann X2 autonom zwischen einer Links- und einer Rechtskonfiguration wechseln. Dieser Durchbruch bringt erhebliche Fortschritte bei Leichtbau, Einsatzflexibilität sowie funktionaler Bewegungsfreiheit und definiert die Leistungsstandards für hochbewegliche Roboterhände neu.

In Verbindung mit einem firmeneigenen hochpräzisen visuellen Koordinationssystem unterstützt X2 Objekterkennung, Positionierung sowie adaptives Greifen und gewährleistet damit einen effizienten Einsatz sowie flexible Abläufe in dynamischen Anwendungen.

X2 eignet sich für ein breites Einsatzspektrum in der Luft- und Raumfahrt, der intelligenten Fertigung, der Laborautomatisierung sowie der Servicerobotik. Durch eine bessere Auslastung von Anlagen sowie eine höhere Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen ermöglicht X2 Branchen flexiblere und intelligentere Automatisierungslösungen.

Changingtek Robotics konzentriert sich auf Forschung, Entwicklung, Fertigung sowie Integration von Lösungen für hochbewegliche Roboterhände, robotische Endeffektoren und Roboter mit verkörperter Intelligenz. Das Unternehmen hat drei zentrale Technologieplattformen aufgebaut: mechanische Intelligenz, Wahrnehmungsintelligenz sowie Antriebs- und Steuerungsintelligenz. Das umfassende Produktportfolio „Changingtek Hand" reicht von industriellen Parallelgreifern über kollaborative Hände und hochbewegliche Roboterhände bis hin zu Schwerlasthänden. Es deckt Traglasten von wenigen Gramm bis zu mehreren Hundert Kilogramm ab und erfüllt damit Anforderungen über das gesamte Einsatzspektrum hinweg, von der Präzisionsmontage bis zum Schwerlasthandling.

Mithilfe taktil-visueller Fusion sowie KI-gestützter intelligenter Steuerungstechnologien bietet Changingtek Robotics stabile und effiziente intelligente Greiflösungen für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilfertigung, die intelligente Logistik sowie weitere Einsatzfelder. Indem das Unternehmen Herausforderungen der Branche wie hohe Anwendungskosten, begrenzte Flexibilität und komplexe Implementierung angeht, treibt es Innovationen und die breite Einführung von Technologien für robotische Endeffektoren weltweit voran.

