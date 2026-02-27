Neural-Beteiligung Hanf.com startet Verkauf der nikotin- und tabakfreien Produkte von Ritual Herbs

Toronto, Ontario – 26. Januar 2026 – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein auf ethnobotanische Wirkstoffforschung spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzabhängigkeiten, gibt gemeinsam mit seiner Beteiligung CWE European Holdings Inc. („CWE“), tätig unter der Marke Hanf.com – einem der führenden CBD-Einzelhändler in Deutschland – bekannt, dass CWE gemäß der Pressemitteilung vom 21. Juli 2025 die ersten kommerziellen Lieferungen der Produkte von Ritual Herbs erhalten hat.

Hanf.com verfügt über die exklusiven Vertriebsrechte für Ritual Herbs in Deutschland, und der Verkauf über die bestehenden Vertriebskanäle wurde nun aufgenommen.

Wachsender Markt für nikotinfreie Kräuterprodukte

Der europäische Markt für nikotinfreie Kräuterzigaretten wird Prognosen zufolge zwischen 2022 und 2030 mehr als verdoppeln und ein geschätztes Volumen von rund 350 Mio. US-Dollar erreichen. Diese Entwicklung spiegelt einen allgemeinen Konsumentenwandel hin zu Produkten mit verbessertem Wellness-Profil im Vergleich zu traditionellen tabakbasierten Angeboten wider.

Parallel dazu steigt der Cannabiskonsum in Deutschland weiter an. Der Anteil der Personen mit Cannabiskonsum innerhalb der letzten zwölf Monate erhöhte sich von 4,6 % im Jahr 2012 auf 8,8 % im Jahr 2021 und weiter auf 9,8 % im Jahr 2024.

Das Rauchen stellt weiterhin die dominierende Konsumform dar und macht rund 88,6 % des Konsums aus. Vor diesem Hintergrund positionieren sich die nikotin- und tabakfreien Kräutermischungen von Ritual Herbs als zugängliches Alternativ-Basismaterial für den Cannabiskonsum, das – soweit gesetzlich zulässig – Tabak ersetzen kann.

Mit einem adressierbaren Markt von geschätzt über 4,5 Millionen Konsumenten, einem wachsenden stationären Filialnetz (derzeit 19 Standorte), einer etablierten E-Commerce-Plattform sowie einem expandierenden Großhandelsgeschäft sieht sich Hanf.com gut positioniert, diese Marktchance zu nutzen und zusätzliche Umsätze zu generieren.

Management-Kommentar

„Die Sicherung der exklusiven Vertriebsrechte für Deutschland für die Produktlinie von Ritual Herbs stellt einen weiteren bedeutenden Wachstumstreiber für Hanf.com dar“, erklärte Ronnie Jaegermann, CEO von CWE European Holdings Inc. „Mit unserem wachsenden Filialnetz, unserer starken Online-Präsenz und dem expandierenden B2B-Großhandelskanal entwickelt sich Hanf.com zunehmend zu einem wichtigen Infrastrukturpartner für den legalen CBD- und Cannabismarkt in Deutschland. Ein breites und differenziertes Produktportfolio ist ein wesentlicher Treiber für Kundenfrequenz im deutschen Markt – Ritual Herbs stärkt unsere Wettbewerbsposition zusätzlich.“