TAGESVORSCHAU
Termine am 27. Februar 2026
- BASF, Holcim, Swiss Re, Delivery Hero: Zahlen!
- DE: Verbraucherpreise, Arbeitslosenzahl, BIP Q4
- US PPI, Chicago PMI; JP Preise + Industrieprod
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen
07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen
08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: FMC, Geschäftsbericht
ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26
07:00 FIN: BIP Q4/24
08:00 SWE: BIP Q4/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 CHE: BIP Q4/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi