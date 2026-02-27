Einigung im Tarifkonflikt der Bahn erzielt
Für Sie zusammengefasst
- DB und GDL einigen sich in Tarifverhandlungen.
- Details gibt DB/GDL Freitagvormittag bekannt..
- Mitteilung kam nachts zum Freitag von beiden..
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben bei ihren Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. "Die Inhalte der Einigung werden am Freitagvormittag kommuniziert", teilten beide Seiten in der Nacht auf Freitag mit./maa/DP/zb
