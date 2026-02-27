    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManganese X Energy AktievorwärtsNachrichten zu Manganese X Energy

    Manganese X Energy Corp. stellt Update zur Vormachbarkeitsstudie bereit

    Geotechnische Bohrungen und optimierte metallurgische Aufbereitungsinitiativen

    Manganese X Energy Corp. stellt Update zur Vormachbarkeitsstudie bereit - Geotechnische Bohrungen und optimierte metallurgische Aufbereitungsinitiativen
    Montreal, Quebec – 27. Februar 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zum Fortschreiten der laufenden Vormachbarkeitsstudie („PFS“) für sein Vorzeigeprojekt Battery Hill in New Brunswick (Kanada) bereitzustellen, was auch den Beginn zusätzlicher geotechnischer Bohrungen und die Fortsetzung der Initiativen zur Optimierung des metallurgischen Verfahrens umfasst.

     

    ABH Engineering Inc., das führende Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung der PFS des Unternehmens beauftragt wurde, hat mit den vorläufigen technischen Arbeiten begonnen, darunter die Festlegung des Projekts einschließlich eines CPM-Netzplans (Methode des kritischen Pfads), eines zeitlichen Umsetzungsplans und des organisatorischen Rahmens.

     

    Martin Kepman, CEO von Manganese X, erklärte: „Die Verbesserung der geotechnischen Präzision und die fortlaufende metallurgische Optimierung sind wichtige Schritte zur Stärkung der Grundlage unserer Vormachbarkeitsstudie. Diese Initiativen zeigen unser Engagement für die Maximierung der Projekteffizienz und die Senkung der Betriebskosten, während wir Battery Hill als wichtigen inländischen Lieferanten von Mangan in Batteriequalität positionieren.“

     

    Zur Unterstützung der fortlaufenden Optimierung des Abbauplans und in Zusammenarbeit mit GEMTEC Consulting Engineers and Scientists Limited hat das Unternehmen ein gezieltes geotechnisches Bohr- und Testprogramm, bestehend aus drei (3) Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von etwa 550 Metern, aufgenommen. Ziel dieses Programms ist es, standortspezifische geotechnische Daten zu gewinnen, um die damit verbundene Infrastrukturplanung im Rahmen der PFS zu unterstützen.

     

    Das Programm ist darauf ausgelegt:

     

    -          die optimalen Neigungswinkel der Grubenwände („Pit Pitch“) für die Minenplanung zu bestimmen;

    -          die geotechnischen Eingabeparameter für eine optimierte Stabilität der Grubenwände zu verfeinern;

    -          zusätzliche Anforderungen an die Grubenentwicklung zu bewerten, um die Aufbereitungsinfrastruktur und die betriebliche Effizienz zu berücksichtigen;

