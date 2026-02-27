    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    VNG warnt vor Risiken für Gasverträge durch EU-Methanregeln

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der ostdeutsche Energiekonzern VNG sieht durch neue EU-Vorgaben zur Verringerung von Methanemissionen Risiken für langfristige Importverträge und damit für die Versorgungssicherheit in Deutschland. "Wenn hier keine praxistauglichen Lösungen kommen, gefährdet das genau die Verträge, die wir für unsere Versorgungssicherheit dringend brauchen", sagte Vorstandschef Ulf Heitmüller der Deutschen Presse-Agentur.

    Nachweispflichten ab 2027

    Hintergrund sind strengere Regeln für den Energiesektor, die ab 2027 auch für Importe von Öl, Gas und Kohle gelten sollen. Dann müssen Importeure nachweisen, dass Produzenten außerhalb der EU die europäischen Methan-Vorgaben einhalten. "Heute ist völlig unklar, wie das praktisch funktionieren soll", sagte Heitmüller.

    Das Europaparlament hatte den Vorschriften bereits 2024 zugestimmt. Sie sehen unter anderem strengere Kontrollen von Öl- und Gasanlagen sowie Melde- und Überwachungspflichten auch für Energieimporte vor. Methan ist nach Kohlendioxid das zweitwichtigste Treibhausgas und gilt als deutlich klimaschädlicher.

    Langfristige Verträge zentral für Versorgung

    Nach Einschätzung von VNG hat sich die Versorgungslage im Vergleich zur Energiekrise 2022 zwar stabilisiert - unter anderem durch Flüssigerdgas (LNG), das per Schiff zu Terminals transportiert und dort wieder in Gas umgewandelt wird, sowie breiter aufgestellte Bezugsquellen. Die Gasspeicher in Deutschland seien mit rund 20,7 Prozent (Stand 22. Februar) jedoch deutlich niedriger gefüllt als in den Vorjahren. "Mit Blick auf den nächsten Winter sehen wir die Befüllung der Speicher als Herausforderung", sagte Heitmüller.

    Gerade deshalb seien langfristige und verlässliche Lieferverträge zentral für die Versorgungssicherheit - und könnten durch nicht umsetzbare Vorgaben unter Druck geraten. Das betreffe insbesondere Bezugsquellen außerhalb der EU. Seit 2024 bezieht VNG nach eigenen Angaben als einziger deutscher Importeur Erdgas direkt per Pipeline aus Algerien./djj/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
