KI-Agenten im Einkauf spalten Generationen und Geschlechter
- Mehrheit skeptisch bei KI-Einkaufsassistenten 54%
- Frauen deutlich skeptischer; 70+ 75% lehnen ab
- 64% wollen Kontrolle über Ausgaben nicht an KI
BERLIN (dpa-AFX) - Die in den nächsten Jahren zu erwartende Verbreitung von KI-Agenten beim Online-Einkauf stößt bislang auf mehrheitlich skeptische Verbraucher. Darüber hinaus zeigt sich in einer Umfrage im Auftrag des Zahlungsdienstleisters Unzer sowohl ein Generationen- als auch in geringerem Umfang ein Geschlechtergefälle. Das Umfrageinstitut Insa befragte im Januar insgesamt 1.004 Menschen ab 18.
Im Einzelnen: Insgesamt schließen 37 Prozent die Nutzung KI-basierter Einkaufsassistenten für sich aus, 54 Prozent dagegen halten das bei sich selbst für "eher" oder sogar "sehr" unwahrscheinlich. Die restlichen neun Prozent waren unentschlossen oder ließen die Frage unbeantwortet.
KI-Agenten werden in den nächsten Jahren Alltag
Die "agentische" KI ist nach der derzeit üblichen "generativen" KI die nächste Stufe in der Entwicklung der Technologie. Im Online-Einkauf sind die KI-Funktionen bislang weitgehend auf die Beantwortung von Fragen und Hilfe bei der Produktsuche beschränkt. KI-Einkaufsagenten hingegen werden bestellen und - nach finalem Klick der Nutzer wie bei einer Überweisung - auch bezahlen können, einschließlich der automatisierten Abarbeitung langer Einkaufszettel. Eine große Mehrheit von 64 Prozent will die Kontrolle über das Geldausgeben nicht an die KI abgeben und jeden Schritt eines Einkaufs autorisieren.
Viele Frauen begegnen dem KI-Shopping mit Zurückhaltung
Frauen erledigen in vielen Familien nach wie vor einen Großteil der Einkäufe, sehen das Shopping mit KI-Hilfe jedoch laut Umfrage erheblich skeptischer als Männer: Weniger als ein Drittel (32 Prozent) sehen sich selbst als wahrscheinliche Nutzerinnen von KI-Einkaufsassistenten. Bei den Männern sind es immerhin 41 Prozent.
Noch viel größer ist jedoch das Generationengefälle: In der Altersgruppe ab 70 aufwärts glauben drei Viertel nicht, dass sie in Zukunft KI-Einkaufsassistenten nutzen werden. Bei den Jüngeren unter vierzig sind es auch weniger als 40 Prozent.
"Agentische" KI kommt auch im Arbeitsleben
KI-Agenten sind bislang noch nicht weit verbreitet, werden künftig aber auch im Arbeitsleben eine wachsende Rolle spielen. So hat der US-Konzern Microsoft seine in zahllosen Unternehmen und sonstigen Organisationen genutzte Bürosoftware um zahlreiche "agentische" Funktionen erweitert, angefangen von der Terminplanung über die Durchforstung von Email-Stapeln bis zur Erstellung von Tabellenkalkulation und Softwareprogrammierung./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 401,7 auf Nasdaq (27. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 617,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +36,91 %/+68,03 % bedeutet.
Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.
- Productivity & Business Processes: 27,59 %
- Intelligent Cloud: 42,95 %
- More Personal Computing: 19,40 %
Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.
1️⃣ Fundamentale Basis (aktuell grob gerundet)
MSFT real heute:
- Umsatz ≈ 260 Mrd $
- Free Cashflow ≈ 85–95 Mrd $
- Netto-Marge sehr hoch
- KGV ≈ 30
- Kurs ≈ 425 $
👉 wichtig: KI trägt bisher nur kleinen Teil zum Gewinn bei
2️⃣ Bewertung ohne KI-Hype (nur Kerngeschäft)
Fairer Multiple für reife Mega-Caps:
historisch:
- Apple / Microsoft / Oracle → 18–22x FCF
Rechnung:
FCF 90 Mrd × 20 = 1.800 Mrd $ faire Marktkap.
Heute:
≈ 3.600 Mrd $
➡️ Überbewertung ≈ +100 %
Das heißt:
aktueller Kurs enthält extrem viel Zukunftsfantasie
3️⃣ DCF-Light (realistisches Wachstum)
Annahmen konservativ:
- Wachstum 8 % p.a. (Cloud + Office realistisch)
- Diskont 8 %
- Terminal 3 %
Ergebnis:
Fair Value ≈ 2,4–2,7 Billionen $
→ Kursbereich:
≈ 280–320 $
4️⃣ Historische Bewertungslogik (KGV)
Langfristiger Mittelwert Microsoft:
KGV 22–24
EPS ≈ 16 $
16 × 23 = 368 $
📊 Zusammenfassung der 3 Methoden
|Methode
|Fairer Kurs
|FCF-Multiple
|260–300 $
|DCF
|280–320 $
|Historisches KGV
|360–380 $
🎯 Realistischer Fair-Value-Korridor
👉 300–360 $
Das ist der Bereich, wo:
- KI = Bonus
- aber nicht eingepreist als Wundermaschine
🔴 Aktuelle Lage
Heute: 425 $
Überbewertung ggü. Fair Value:
≈ +20–40 %
Das entspricht ziemlich genau einer typischen Tech-Korrekturgröße.
📉 Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung)
|Szenario
|Wahrscheinlichkeit
|Merkmal
|Rücksetzer auf 330–360 $
|55 %
|KI-ROI langsamer
|Seitwärts 1–2 Jahre
|25 %
|Gewinne wachsen rein
|Weiterer Run >500 $
|15 %
|KI explodiert schneller
|Starker Crash <250 $
|5 %
|Rezession/Crash
Konfidenz: ~72 %
💡 Praktische Zonen (rein rational)
|Zone
|Bedeutung
|>420 $
|teuer / Storypreis
|360–380 $
|fair
|320–350 $
|attraktiv
|<300 $
|stark unterbewertet
📌 Kurzfazit
„viel Geld rein, ROI unklar, Markt aufgebläht“
→ ökonomisch korrekt
erwartbar:
- Bewertungsnormalisierung
- nicht Systemcrash
Microsoft bleibt:
✅ fundamental stark
❌ kurzfristig zu teuer
Ich habe heute ordentlich zugekauft. Das KGV von Microsoft schwankte in den letzten 5 Jahren zwischen 24 und 38. Jetzt sind wir wieder bei 26, und das obwohl das Geschäftsmodell von Microsoft nach wie vor einwandfrei funktioniert. Die Analysten waren hauptsächlich besorgt, dass die Kosten für das KI Wettrüsten zu hoch sind, aber auf der anderen Seite hat Microsoft gerade die 2. Generation ihrer Maia KI-Chips angekündigt, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren, und dadurch natürlich auch Kosten zu sparen. Microsoft hat auch gestern gesagt, dass die CAPEX Ausgaben nächstes Quartal sinken werden, aber dennoch muss Microsoft weiter investieren, um die Cloud-Kapazitäten auszubauen, da die Azure Rechenzentren schon jetzt unter Kapazitätsengpässen leiden. Naja, ist das nicht ein Luxusproblem? Man muss kräftig investieren, da man sonst den Umsatz (mit ordentlicher Marge!) aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht steigern kann?