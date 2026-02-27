    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim
    Erfolgreiches 2025: EBIT wächst zweistellig, Marge bei 18,3%

    Starkes Wachstum, robuste Margen und klare Nachhaltigkeitsziele: Der Konzern präsentiert für 2025 beeindruckende Kennzahlen und einen zuversichtlichen Ausblick bis 2026.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • CHF 15'724 Mio. Jahresumsatz (2025) mit organischem Wachstum von +3,0% in lokaler Währung; Umsatzanstieg im 4. Quartal +3,4% in LW.
    • Recurring EBIT von CHF 2'876 Mio. (+10,3% in LW), zweistelliges Wachstum und branchenführende Recurring‑EBIT‑Marge von 18,3% (+80 Basispunkte).
    • Free Cashflow CHF 2'154 Mio. (Cash Conversion 54%); Verwaltungsrat schlägt rebasierte Dividende von CHF 1.70 pro Aktie vor (steuerbefreit), Ausschüttungsquote ca. 53%.
    • Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen: CHF 3.22 (+5,0%); berichteter Gewinn/Aktie CHF 0.70 wurde durch einen nicht zahlungswirksamen Effekt beim Verkauf in Nigeria beeinträchtigt.
    • Nachhaltigkeit: Anteil recycelter Bau‑ und Abbruchmaterialien +23,5% auf 8,0 Mio. Tonnen; Umsatzanteile CO2‑armer Produkte weiter gestiegen (z. B. ECOPact 31% des Transportbeton‑Umsatzes).
    • Portfolio‑Optimierung & Ausblick: 21 abgeschlossene M&A‑Transaktionen (18 Akquisitionen, 3 Veräusserungen); Vereinbarungen zur Übernahme von Xella und Mehrheit an Cementos Pacasmayo; Prognose 2026: 3–5% organisches Umsatzwachstum, 8–10% organisches Recurring‑EBIT‑Wachstum, weitere Margenverbesserung, Free Cashflow rund CHF 2 Mrd. und >20% Zuwachs bei recycelten Materialien.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 27.02.2026.


    Holcim

    +0,97 %
    -1,26 %
    -8,15 %
    -0,91 %
    +52,14 %
    +172,28 %
    +233,10 %
    +332,97 %
    +407,16 %
    ISIN:CH0012214059WKN:869898





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
