Erfolgreiches 2025: EBIT wächst zweistellig, Marge bei 18,3%
Starkes Wachstum, robuste Margen und klare Nachhaltigkeitsziele: Der Konzern präsentiert für 2025 beeindruckende Kennzahlen und einen zuversichtlichen Ausblick bis 2026.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- CHF 15'724 Mio. Jahresumsatz (2025) mit organischem Wachstum von +3,0% in lokaler Währung; Umsatzanstieg im 4. Quartal +3,4% in LW.
- Recurring EBIT von CHF 2'876 Mio. (+10,3% in LW), zweistelliges Wachstum und branchenführende Recurring‑EBIT‑Marge von 18,3% (+80 Basispunkte).
- Free Cashflow CHF 2'154 Mio. (Cash Conversion 54%); Verwaltungsrat schlägt rebasierte Dividende von CHF 1.70 pro Aktie vor (steuerbefreit), Ausschüttungsquote ca. 53%.
- Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen: CHF 3.22 (+5,0%); berichteter Gewinn/Aktie CHF 0.70 wurde durch einen nicht zahlungswirksamen Effekt beim Verkauf in Nigeria beeinträchtigt.
- Nachhaltigkeit: Anteil recycelter Bau‑ und Abbruchmaterialien +23,5% auf 8,0 Mio. Tonnen; Umsatzanteile CO2‑armer Produkte weiter gestiegen (z. B. ECOPact 31% des Transportbeton‑Umsatzes).
- Portfolio‑Optimierung & Ausblick: 21 abgeschlossene M&A‑Transaktionen (18 Akquisitionen, 3 Veräusserungen); Vereinbarungen zur Übernahme von Xella und Mehrheit an Cementos Pacasmayo; Prognose 2026: 3–5% organisches Umsatzwachstum, 8–10% organisches Recurring‑EBIT‑Wachstum, weitere Margenverbesserung, Free Cashflow rund CHF 2 Mrd. und >20% Zuwachs bei recycelten Materialien.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 27.02.2026.
+0,97 %
-1,26 %
-8,15 %
-0,91 %
+52,14 %
+172,28 %
+233,10 %
+332,97 %
+407,16 %
